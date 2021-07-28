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أسماء مصابى حادث إنقلاب ميكروباص بطريق رأس غارب بالبحر الأحمر

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 10:57 ص
بوابة الفجر
أسيا محمد
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ننشر أسماء مصابى حادث إنقلاب ميكروباص بطريق رأس غارب الشيخ فضل بالبحر الأحمر.

وجاءت أسماء مصابى حادث إنقلاب ميكروباص بطريق رأس غارب الشيخ فضل بالبحر الأحمر كالتالي:-

علاء فاروق احمد "58 سنة" المنيا، عبير ماهر الخولي "48 سنة" المنيا، شنودة بطرس يوسف "9 سنوات"، ندى علاء الخولي "21 سنة"، ديفيد فهمي شفيق "14 سنة"، آية علاء متولي "16 سنة"، شهد علاء الخولي "12 سنة"، فاروق علاء الخولي "20 سنة"، أرميا مينا بشري "13 سنة"، يوسف مينا بشرى "11 سنة"، ماريا مخلص لمعي "35 سنة"، مينا بشري مينا "44 سنة"، فلوباتير بطرس يوسف "14 سنة"، بطرس يوسف بخيت "46 سنة"، أمیر صادق ميخائيل "38 سنة".

كان تلقى اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بطريق "الشيخ فضل - رأس غارب" شمال محافظة البحر الأحمر، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف والمرور لموقع الحادث.

تم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقى الإسعافات الأولية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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