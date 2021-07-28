الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة نجم منتخب مصر





عرض مسئولو القلعة البيضاء، علي مجلس المصري البورسعيدي 12 مليون جنيه بجانب بيع محمد عبد السلام بشكل نهائي، وإعارة أحمد عيد مقابل حصول الزمالك علي كريم العراقي.

ورفض مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي مطالباً من اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، 20 مليون جنيه مقابل الحصول على خدمات كريم العراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتظم الزمالك في معسكر حاليا بالإسكندرية استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها يوم ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن هناك محادثات يجريها محمود حمدي الونش مدافع القلعة البيضاء، مع العراقي نجم المصري البورسعيدي من أجل حسم انتقاله إلى صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.



