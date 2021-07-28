Advertisements

الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة نجم منتخب مصر

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements

عرض مسئولو القلعة البيضاء، علي مجلس المصري البورسعيدي 12 مليون جنيه بجانب بيع محمد عبد السلام بشكل نهائي، وإعارة أحمد عيد مقابل حصول الزمالك علي كريم العراقي.
ورفض مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي مطالباً من اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، 20 مليون جنيه مقابل الحصول على خدمات كريم العراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وينتظم الزمالك في معسكر حاليا بالإسكندرية استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها يوم ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن هناك محادثات يجريها محمود حمدي الونش مدافع القلعة البيضاء، مع العراقي نجم المصري البورسعيدي من أجل حسم انتقاله إلى صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كريم العراقي بيراميدز المصري الزمالك الدوري المصري

أخبار تهمك

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

منذ حوالي 9 ساعات

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. قرار ناري من ليفربول تجاه محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة لريال مدريد قبل الموسم الجديد

منذ ساعتين و 12 دقيقة

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يقرر الإطاحة بنجم الزمالك

منذ ساعتين و 42 دقيقة

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

منذ حوالي 16 ساعة

ابنة عم الطبيبة المقتولة تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم جديد يطلب الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

عضو بغرفة السياحة يصدم الجميع بأسعار الساحل الشمالي للمصريين والأجانب (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يستقبل نائب رئيس جمهورية جنوب السودان والوفد المرافق له

منذ أقل من ساعة

تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أخبار الزمالك اليوم الجمعة| شكوى الأهلي واقتراب صفقة كبرى.. والمصري يصدم القلعة البيضاء

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم الإثنين 16 مارس| رفض عودة الخائن.. وحسم الصفقة الأولى.. موقف حازم إمام النهائي

كارتيرون يحسم مستقبل مدافع الزمالك

كارتيرون يحسم مصير صفقة الزمالك الجديدة

الزمالك يؤجل التعاقد مع نجم المصري

نجم الزمالك يُحدد شروطه لتجديد عقده مع القلعة البيضاء

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:39 م

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

06:41 ص

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

09:57 م

تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

07:30 ص

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

02:40 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان