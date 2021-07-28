تعرف على موعد اختبارات القدرات بكليات جامعة المنيا



وفي بداية الجلسة وجه رئيس الجامعة الشكر للعمداء على الأداء المتميز خلال أعمال الامتحانات، مشيدًا بمجهوداتهم في سرعة إنجاز أعمال التصحيح والرصد وإعلان النتائج لكافة الفرق الدراسية بكليات الجامعة خلال هذه الفترة القياسية، مثمنًا الجهود التي يبذلها فريق الدعم الفني بمركز تكنولوجيا المعلومات من خلال أوجه التعاون والتنسيق المستمر مع الكليات، لضمان أداء خدمة الدعم الفني بأقصى سرعة، وإعلان نتائج الطلاب على موقع الجامعة فور اعتمادها.



وخلال الاجتماع كرم الدكتور مصطفي عبد النبي، الدكتورة زينب أمين عميد كلية التربية النوعية، والدكتور محمد إبراهيم هاشم عميد كلية الفنون الجميلة، وذلك لبلوغهما السن القانونية، وإهدائهما درع الجامعة، تقديرًا لمجهوداتهما خلال فترة توليهما عمادة الكليتين، مثمنًا إسهاماتهما في الارتقاء بأداء الكليتين على المستوى التعليمي والبحثي، والريادة في خدمة مجتمعهم الجامعي والخارجي.





وأكد رئيس الجامعة عن البدء الفعلي وانطلاق أعمال الإنشاءات بجامعة المنيا الأهلية بمواصفات عالمية، على مساحة 41 فدان بمدينة المنيا الجديدة، لتكون امتدادًا لجامعة المنيا، وتحقيقًا لرؤيتها ورسالتها، بما تمتلكه من كوادر بشرية علمية تلبي احتياجات أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة في توفير الدراسة الأكاديمية للعلوم الحديثة، والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن، وبما يتماشى مع وظائف المستقبل، وذلك في ضوء مسيرة التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى التي يجري تنفيذها في جميع ربوع الوطن.





كما شهد الاجتماع استعراضًا لما حققته الجامعة من تطور كمي وكيفي غير مسبوق في تنمية مواردها الذاتية، وما تم تنفيذه من إنجاز بأعمال الموازنة العامة للجامعة، ومعدلات الأداء المالي التي تحققت عن العام المالي 2020/2021، بما ساهم في مضاعفة إيراداتها خلال آليات الحوكمة الرقمية، وعزز من نجاح الجامعة في دعم المخصصات المالية لمشروعاتها الخدمية بالمستشفيات الجامعية، وإنشاء الجامعة الأهلية، وذلك من خلال مجهودات إداراتها المختلفة، وفرق العمل بلجان المنشآت الجامعية.





وناقش المجلس الخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسي القادم 2021/2022، وذلك بعد انتهاء العام الجامعي الحالي في 31 يوليو 2021، على ان تبدأ الدراسة في التاسع من أكتوبر القادم، وتستمر لمدة 14 أسبوعًا، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، مؤكدًا على متابعة أعمال الصيانة وجاهزية الكليات والمدن الجامعية لاستقبال الطلاب بالعام الجامعي الجديد، وإعداد الجداول الدراسية طبقًا للمواعيد المعلنة وآليات التعليم الهجين الذي أقرته الجامعة نمطًا للدراسية بها.



وأوضح رئيس الجامعة موعد بدء اختبارات القدرات للكليات التي تشترط اجتياز الطالب لاختبار القدرات المؤهلة، وذلك للطلاب الراغبين الالتحاق بكليات الفنون الجميلة، والتربية الفنية، والتربية النوعية شعبة الموسيقى، والتربية الرياضية، وكلية التمريض، والمعهد الفني للتمريض، وكلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا وذلك اعتبارًا من السبت 7 أغسطس عام 2021 وحتى الخميس 19 أغسطس عام 2021، موجهًا بتخصيص قاعات انتظار لائقة بالكليات المعنية باختبارات القدرات، توفر الراحة والسلامة للطلاب المترددين.



ومن جانبه استعرض الدكتور عصام فرحات تقريرًا عن استعدادات الكليات وما اتخذته من خطوات حاسمة نحو تطبيق الكتاب الجامعي الإلكتروني وإلغاء الكتاب الجامعي الورقي اعتبارًا من العام الجامعي 2021/2022، وقياس مدي تفاعلها مع قواعد النشر الإلكتروني، ليكون نقلة نوعية للبنية التحتية المعلوماتية لجامعة المنيا وخطوة في طريق نجاحها نحو التحول الرقمي.



ووجه رئيس الجامعة نحو تفعيل دور مجالس الكليات وإعمال شئون اللجان المتخصصة برئاسة عميد الكلية بكل كلية؛ لشرح آليات وقواعد التحول للكتاب الجامعي الإلكتروني ومراعاة مواعيده المنظمة، والذي سيتاح على منصة الجامعة التعليمية في صورة pdf، والتنبيه على حذر التعامل مع الكتاب الورقي تمامًا.



وفي إطار خطة الجامعة المتكاملة والشاملة نحو التحول الرقمي، أعلن د. مصطفى عبد النبي عن تفعيل وبدء استخدام الشاشات التفاعلية الذكية وتدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدامها، والتي تم توفيرها بجميع الكليات وتوظيفها لخدمة وتطوير العملية التعليمية، بما تشمله من تطبيقات تعليمية تفاعلية للمحتوي العلمي، يعزز ويرتقي بالمستوي التعليمي والبحثي للطالب.



كما تناول الاجتماع تفعيل تعديل المادة ٧٩ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وسرعة تعديل اللوائح الدراسية بنظام الساعات المعتمدة بكليات الجامعة قبل بداية العام الدراسي القادم، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات تقدم أعمال الجودة والاعتماد بالكليات ورفع ما تم مناقشته بمجالس الكليات لمركز ضمان الجودة والاعتماد الجامعي، وتقدم أعمال التنويهات والخدمات الإلكترونية بالكليات.

عقد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن، وبحضور الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة، أعضاء المجلس.