Advertisements

الحكومة تكشف حقيقة وقف تجديد تراخيص شاحنات النقل الثقيل

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 11:05 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم، حقيقة ما تداول في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقف تجديد تراخيص شاحنات النقل الثقيل ببعض محافظات الجمهورية.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف تجديد تراخيص شاحنات النقل الثقيل ببعض محافظات الجمهورية.

وأوضحت الوزارة أن كافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية مستمرة في تجديد ترخيص جميع أنواع المركبات بما فيهم شاحنات النقل الثقيل، بشرط استيفاء المركبة شروط الأمن والمتانة والتوافق البيئي، وخضوعها للفحص الفني، مع سداد الضرائب والرسوم المقررة بالقانون، مُشيرةً إلى أنه يتم وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يتضمن بيانات الشاحنة، وذلك بهدف تنظيم حركة المرور إلى جانب ضبط المخلفات المرورية إلكترونيًا.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين وفي حالة وجود أية استفسارات بهذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية (هنا).
الحكومة تكشف حقيقة وقف تجديد تراخيص شاحنات النقل الثقيل
الحكومة تكشف حقيقة وقف تجديد تراخيص شاحنات النقل الثقيل

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يستقبل نائب رئيس جمهورية جنوب السودان والوفد المرافق له

منذ ساعة و 6 دقيقة

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 13 ساعة

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

منذ حوالي 14 ساعة

ابنة عم الطبيبة المقتولة تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار ناري من ليفربول تجاه محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

تجديد حبس "مؤذن" بعد قيامه بهتك عرض طفلين داخل مسجد بالإسكندرية

منذ نصف ساعة

تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يقرر الإطاحة بنجم الزمالك

منذ ساعتين و 55 دقيقة

مفاجأة مدوية.. نجم جديد يطلب الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

بشرى سارة لريال مدريد قبل الموسم الجديد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل - موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:39 م

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

09:57 م

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

06:41 ص

تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

07:30 ص

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

02:40 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان