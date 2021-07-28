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محافظ المنيا: دعم التكتلات الاقتصادية بقري حياة كريمة
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 11:06 ص
أحمد الخميسي _ أسماء نجاتي
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شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا اللقاء الذي نظمته إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ضمن مبادرة «إيد على إيد نعمل مشروع جديد»، بهدف نشر ثقافة العمل الحر، والتعريف بالمشروعات الصغيرة.
جاء ذلك بحضور وليد عبد القوي وكيل وزارة القوي العاملة، مروان محمد مدير جهاز تنمية المشروعات، دكتورة منال أبوسمرة مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، نجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين، وليد الحيني مدير مركز الاعلام، وليد أحمد مدير برنامج مشروعك، محمد حسين مدير جهاز شباب الخريجين.
طالب المحافظ، الجميع بتبني ثقافة العمل الحر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لتوفير "حياة كريمة" لأبنائها، من خلال دعم ومساندة كافة المشروعات والبرامج التنموية، لزيادة دخل الأسر وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها للحد من مشكلة البطالة.
ودعا المحافظ خلال اللقاء الفتيات والشباب إلى التوقف عن التفكير في العمل الحكومي وتبني المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعرفة الفرص المتاحة داخل المحافظة لبدء مشروعا صغيرا بهم تحت دعم وتأييد ومساندة الدولة وبالمثابرة والإخلاص سيكبر المشروع، قائلا: مفيش حد اتولد كبير، مؤكدا أن الدولة تتجه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة،حيث يوجد بالمنطقة الصناعية مجمعا صناعيا يضم 68 وحدة صناعية، كما يجري العمل على دعم التكتلات الاقتصادية بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مثل القرى المنتجة للعسل، النباتات العطرية وكذلك محصول البطاطس.
وأكد المحافظ على أهمية المشروعات الصغيرة حيث تعد من القطاعات الاقتصادية التي تحتل المراكز الأولى في التشغيل في عدد كبير من دول العالم المتقدم مثل الصين، حيث تتناسب المشروعات الصغيرة مع الأشخاص محدودي الدخل لأنها تعتبر مشروعات سهلة التنفيذ والبدء، وجميعها يبدأ برأس مال بسيط وعدد قليل من العمال، كما تعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على دفع اقتصاد الدول للتقدم والنمو والتخلص من البطالة وتوفر الكثير من فرص العمل للشباب.
واستعرض مروان محمد مدير جهاز تنمية المشروعات، الخدمات التي يقدمها الجهاز، سواء كانت مالية أو غير مالية، والتمويل المقدم للشباب لجميع المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية، وما يتم تقديمه من خلال الجمعيات الأهلية للمواطنين البسطاء بالقرى المختلفة.
وأكد وليد الحيني، مدير مركز إعلام المنيا أن المحافظة اتجهت إلى العمل على زيادة وعى الشباب بأهمية العمل الحر وتشجيع الشباب على عمل مشروعات حرفية صغيرة، بالإضافة لتقديم دعم فني لأصحاب المشروعات الصغيرة لمساعدتهم على النهوض بمشروعاتهم.
واستمع المحافظ خلال اللقاء لعدد من النماذج الناجحة لشباب وفتيات، اتجهوا للعمل الحر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أشاد المحافظ بتلك النماذج المشرفة، ودعا الشباب الي السعي والعمل الجاد وخاصة في ظل توفير كافة التسهيلات والدعم من جميع أجهزة الدولة.
وأكد المحافظ على أهمية المشروعات الصغيرة حيث تعد من القطاعات الاقتصادية التي تحتل المراكز الأولى في التشغيل في عدد كبير من دول العالم المتقدم مثل الصين، حيث تتناسب المشروعات الصغيرة مع الأشخاص محدودي الدخل لأنها تعتبر مشروعات سهلة التنفيذ والبدء، وجميعها يبدأ برأس مال بسيط وعدد قليل من العمال، كما تعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على دفع اقتصاد الدول للتقدم والنمو والتخلص من البطالة وتوفر الكثير من فرص العمل للشباب.
واستعرض مروان محمد مدير جهاز تنمية المشروعات، الخدمات التي يقدمها الجهاز، سواء كانت مالية أو غير مالية، والتمويل المقدم للشباب لجميع المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية، وما يتم تقديمه من خلال الجمعيات الأهلية للمواطنين البسطاء بالقرى المختلفة.
وأكد وليد الحيني، مدير مركز إعلام المنيا أن المحافظة اتجهت إلى العمل على زيادة وعى الشباب بأهمية العمل الحر وتشجيع الشباب على عمل مشروعات حرفية صغيرة، بالإضافة لتقديم دعم فني لأصحاب المشروعات الصغيرة لمساعدتهم على النهوض بمشروعاتهم.
واستمع المحافظ خلال اللقاء لعدد من النماذج الناجحة لشباب وفتيات، اتجهوا للعمل الحر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أشاد المحافظ بتلك النماذج المشرفة، ودعا الشباب الي السعي والعمل الجاد وخاصة في ظل توفير كافة التسهيلات والدعم من جميع أجهزة الدولة.
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