التأمينات: الدولة تتحمل حصة صاحب العمل في العمالة غير المنتظمة (فيديو)

قال اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمالة غير المنتظمة ليس جديد، وهناك تكليفات دائمة منذ عام 2015 بالاهتمام بهذه الفئة ورعايتها ورعاية ظروفها وأنه قد يعمل يومين أو 3 أيام شهريًا وبحث كيفية تغطيته تأمينيا، موضحًا أنه تم عكس هذه الطلبات في قانون المعاشات الجديد رقم 148 واذي تضمن منح مزايا ضخمة للعمالة غير المنتظمة.





وأضاف "عوض"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن المشكلة في نقص الوعي التأميني لدى هذه الفئة، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات التوعية بنظام التأمين الاجتماعي، لافتًا إلى أن العامل غير المنتظم حتى ينضم لمنظومة التأمين الاجتماعي عليه أن يتجه للتأمينات ويطلب الاشتراك في نظام التأمينات الخاص بالعمالة غير المنظمة.



