صرف 3.4 مليون إعانات طوارئ لــ2652 عاملاً بالمؤسسة الثقافية والجامعة العمالية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، الموافقة على صرف 3 ملايين 481 ألفًا و560 جنيهًا من الصندوق التابع للوزارة لـ2652 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.



