الزمالك يخطط لتعديل عقد كارتيرون

يخطط مجلس إدارة نادي الزمالك، لإجراء بعض التعديلات فى عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، فى نهاية الموسم.





حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن رغبة إدارة القلعة البيضاء فى تعديل قيمة الشرط الجزائي فى عقد كارتيرون، من خلال مضاعفته.





وتابع المصدر، أن إدارة الزمالك تخطط لزيادة قيمة عقد كارتيرون، بشرط الحصول على لقب الدوري الممتاز فى الموسم الحالي، فى ظل الصراع القوي مع النادي الأهلي.





وتحاول إدارة نادي الزمالك تحديد مستقبل كارتيرون، خصوصًا بعد رفض بعض العروض التى تلقاها من أندية كبرى فى القارة الإفريقية خلال الفترة الماضية.



