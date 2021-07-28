موعد مباراة قطر ضد أمريكا في الكأس الذهبية

يواجه المنتخب القطري الأول لكرة القدم، نظيره منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، في نصف نهائي الكأس الذهبية.









وتقام المباراة التي سوف تجمع بين منتخبي قطر والولايات المتحدة، يوم الجمعة المقبل الموافق الثلاثين من شهر يوليو الجاري.





وتنطلق صافرة بداية المباراة، عند الساعة الواحدة والنصف صباحًا، بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة والنصف بتوقيت أبوظبي.





وكان منتخب قطر تأهل إلى هذا الدور بعدما فاز أمام السلفادور، بثلاثية مقابل هدفين، بينما انتصر الولايات المتحدة على جامايكا بهدف دون رد.