اليوم.. مصر للطيران تسيير 66 رحلة دولية وداخلية

أعلنت شركة مصر للطيران، عن تسيير علي مدار اليوم الأربعاء، رحلاتها الجوية إلى 66 وجهة تنقل على متنهم ما يقرب من 6606 ركاب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.



وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران بمعدل 45 رحلة دولية إلي كل من (دبي، بغداد، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، لندن، نيويورك، باريس، روما، أبوظبي، موسكو، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، ميلانو، البحرين، بيروت، عمَان، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، واشنطن)، بالإضافة إلى 17 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وسوهاج ومرسى علم، و4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 6606 راكبا.



كانت أكدت مصر للطيران، علي تثبيت أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب بسعر موحد شامل الضرائب للذهاب والعودة لجذب كافة شرائح المجتمع من القاهرة إلي شرم الشيخ والغردقة والأقصر بسعر موحد 2150 جنيه وأسوان ومرسي علم بسعر موحد 2450 جنيه، كما ناشدت عملاءها المسافرين من المطارات المصرية، بضرورة الحضور إلى المطارات لإنهاء إجراءات السفر قبل مغادرة رحلاتهم بأربع ساعات ونصف بالنسبة للرحلات الدولية، وساعتين ونصف قبل المغادرة للرحلات الداخلية.



