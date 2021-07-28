Advertisements

اليوم.. مصر للطيران تسيير 66 رحلة دولية وداخلية

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 11:14 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أعلنت شركة مصر للطيران، عن تسيير علي مدار اليوم الأربعاء، رحلاتها الجوية إلى 66 وجهة تنقل على متنهم ما يقرب من 6606 ركاب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران بمعدل 45 رحلة دولية إلي كل من (دبي، بغداد، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، لندن، نيويورك، باريس، روما، أبوظبي، موسكو، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، ميلانو، البحرين، بيروت، عمَان، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، واشنطن)، بالإضافة إلى 17 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وسوهاج ومرسى علم، و4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 6606 راكبا.

كانت أكدت مصر للطيران، علي تثبيت أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب بسعر موحد شامل الضرائب للذهاب والعودة لجذب كافة شرائح المجتمع من القاهرة إلي شرم الشيخ والغردقة والأقصر بسعر موحد 2150 جنيه وأسوان ومرسي علم بسعر موحد 2450 جنيه، كما ناشدت عملاءها المسافرين من المطارات المصرية، بضرورة الحضور إلى المطارات لإنهاء إجراءات السفر قبل مغادرة رحلاتهم بأربع ساعات ونصف بالنسبة للرحلات الدولية، وساعتين ونصف قبل المغادرة للرحلات الداخلية.

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم جديد يطلب الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السيسي يستقبل نائب رئيس جمهورية جنوب السودان والوفد المرافق له

منذ ساعة و 8 دقيقة

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 13 ساعة

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

منذ حوالي 14 ساعة

تجديد حبس "مؤذن" بعد قيامه بهتك عرض طفلين داخل مسجد بالإسكندرية

منذ نصف ساعة

تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

بشرى سارة لريال مدريد قبل الموسم الجديد

منذ ساعتين و 26 دقيقة

كارتيرون يقرر الإطاحة بنجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. قرار ناري من ليفربول تجاه محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

ابنة عم الطبيبة المقتولة تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:39 م

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

09:57 م

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

06:41 ص

تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

07:30 ص

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

02:40 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان