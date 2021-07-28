لطيفة تعبر عن تفاؤلها للشعب التونسي

عبرت المطربة لطيفة عن تفاؤلها لتونس وتمتعها بمستقبل أفضل، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع " تويتر".



وكتبت لطيفة تغريدة جديدة قالت فيها:"بداخلى إطمئنان من إيماني برب العالمين وثقتي في الشعب التونسي الواعي المتعلم المحب للحياة بأن غداً أحلى وأجمل يا تونس الخضراء للشمس من بعد الغياب طلوع".





يذكر أن الفنانة لطيفة قد شكرت الرئيس السيسي لتقديمه مساعدات طبية للشعب التونسي كما شكرت لطيفة الملك سلمان بن عبد العزيز لوقوفه بجانب تونس في أزمه فيروس كورونا