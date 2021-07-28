"أبطال عالم".. وزيرة التضامن تكرم فريق إيناكتس جامعة الأزهر



جدير بالذكر أن فريق إيناكتس جامعة الأزهر يضم 120 طالبًا وطالبة من خيرة طلاب الجامعة في مختلف الكليات العملية والنظرية، وهذا الفريق يحظى بدعم واهتمام من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ورئيس الجامعة.

كرمت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق إيناكتس جامعة الأزهر الذي تم تتويجه الأول على العالم في مجال ريادة الأعمال العام الماضي.وعبر الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر عن سعادته وفخره وهو يرى أبناء جامعة الأزهر يتوجون بلقب " الأول على العالم" بعد فوزهم على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وأيضًا فوزهم على الآلاف من جامعات العالم، مؤكدًا على أن طلاب وطالبات جامعة الأزهر بهذا التفوق الرفيع يقولون للدنيا كلها إن طلاب جامعة الأزهر يسهمون في بناء الوطن ويهدون هذا التفوق العالمي إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.