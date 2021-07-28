Advertisements

"أبطال عالم".. وزيرة التضامن تكرم فريق إيناكتس جامعة الأزهر

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 11:56 ص
جانب من التكريم
جانب من التكريم
محمود الجلاد
Advertisements
كرمت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق إيناكتس جامعة الأزهر الذي تم تتويجه الأول على العالم في مجال ريادة الأعمال العام الماضي.

وعبر الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر عن سعادته وفخره وهو يرى أبناء جامعة الأزهر يتوجون بلقب " الأول على العالم" بعد فوزهم على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وأيضًا فوزهم على الآلاف من جامعات العالم، مؤكدًا على أن طلاب وطالبات جامعة الأزهر بهذا التفوق الرفيع يقولون للدنيا كلها إن طلاب جامعة الأزهر يسهمون في بناء الوطن ويهدون هذا التفوق العالمي إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر أن فريق إيناكتس جامعة الأزهر يضم 120 طالبًا وطالبة من خيرة طلاب الجامعة في مختلف الكليات العملية والنظرية، وهذا الفريق يحظى بدعم واهتمام من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ورئيس الجامعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة التضامن فريق جامعة الأزهر طلاب جامعة الأزهر جامعة الأزهر أبطال العالم

أخبار تهمك

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. قرار ناري من ليفربول تجاه محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 15 ساعة

رسالة هامة من وزير التعليم بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعة الا ربع

رمضان صبحي وصلاح محسن يقودان المنتخب الأولمبي أمام أستراليا

منذ 41 دقيقة

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

منذ حوالي 10 ساعات

تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

منذ حوالي 5 ساعات

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. السيسي يستقبل نائب رئيس جمهورية جنوب السودان والوفد المرافق له

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل - موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

بشرى سارة لريال مدريد قبل الموسم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم جديد يطلب الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

ابنة عم الطبيبة المقتولة تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

"الفجر"تكرم شباب"ايناكتس"الفائزين بكأس العالم لريادة الأعمال

الطيب يلتقي فريق "إيناكتس الأزهر" ويشيد بتمثيلهم المشرف لمصر

مجلس جامعة الأزهر يهنيء السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

وزيرة التخطيط تكرم طلاب فريق إيناكتس إيجيبت الفائز في مسابقة ريادة الأعمال العالمية

المحرصاوي: فريق إيناكتس جامعة الازهر أسهموا في بناء الوطن

جامعة الأزهر تحتفل بختام فعاليات ريادة الأعمال

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:55 ص

رسالة هامة من وزير التعليم بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

08:39 م

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

09:57 م

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

06:41 ص

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

02:40 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان