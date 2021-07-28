رسالة هامة من وزير التعليم بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة مطمئنة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة، بشأن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا أن هناك عدالة في التصحيح، مشيرًا إلى أنه لن يظلم طالب واحد.





وعن مخاوف الطلاب من أعمال تنسيق القبول بالجامعات هذا العام، قال وزير التعليم، إنه لا داعي للقلق، وعلى الطلاب وأولياء الأمور انتظار انتهاء الامتحانات والنتيجة ثم إعلان التنسيق.





وكان قد تلقى مساء أمس الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، العديد من الأسئلة من قبل أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، حول مدى صحة تصريح منسوب له، يقول، "هناك أعداد كبيرة من طلاب الثانوية العامة 2021 حصلوا على الدرجات النهائية ومجاميع طلاب الثانوية العامة مبهرة".





وتابع أولياء الأمور، في سؤالهم لوزير التربية والتعليم عبر جروب "طلاب مصر وبناء التعليم" عبر تطبيق "واتس اب"،" كدا التنسيق هيكون زي السنة اللي فاتت وناس كتير هتتظلم!".



