جامعة سوهاج تكرم 200 طالب لمحو أمية مواطنين





وبحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور خالد عمران عميد الكلية، الدكتور محمد الدالي مدير عام فرع الهيئة، الدكتور عماد صموائيل وكيل الكلية لشئون البيئة، والدكتورة خديجة عبد العزيز مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، وممثلي فرع هيئة تعليم الكبار بالمحافظة.







وفى بداية كلمته قدم رئيس الجامعة تحية تقدير واعتزار بأبناءه طلبة وطالبات كلية التربية، على جهودهم المضنية ومشاركتهم الناجحة فى القضاء على أمية عدد كبير من المواطنين داخل قري ومراكز المحافظة، وموجهًا بالغ الشكر للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار برئاسة الدكتور عاشور العمري، لتعاونها المثمر مع إدارة الجامعة فى مبادرة القضاء على الأمية ضمن خطة قطاع خدمة البيئة وتنمية المجتمع، مما ساهم فى تحقيق نسب نجاح كبيرة ومحو أمية ٨٥٣ دارس خلال الشهور القليلة الماضية، الأمر الذى وضع الجامعة فى مرتبة متقدمة بين الجامعات المحلية والإقليمية فى هذا المجال.







وعبر الدكتور مصطفي عبد الخالق، عن سعادته البالغة بتحقيق أولى خطوات حلم محو الأمية بالمحافظة، وتخطي التوقعات التى تم رسمها فى بداية المبادرة، والفضل فى ذلك يعود للدور الإيجابي والفعال لطلاب كلية التربية، الذين ضربوا أروع الأمثلة فى الاصرار والتحدي، وشعورهم بالمسئولية المجتمعية تجاه ذويهم من أهالي القري والمراكز، مطالبهم بمواصلة العمل ونشر الفكرة بين زملاءهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد للوصول إلى نتائج أعلى.



وأشار الدكتور خالد عمران، إلى أن كلية التربية من الكليات الرائدة فى مجال محو الأمية، ويقع على عاتقها مسئولية كبيرة فى معالجة تلك المشكلة، التى تعد من أخطر القضايا المجتمعية التى تعوق سير عمليات التنمية المستدامة، مضيفًا أن الكلية نظمت إحتفالية خاصة لتكريم الطلاب المشاركين فى جهود محو الأمية وتعليم الكبار، وعددهم ٢٠٠ طالب وطالبة، وذلك تقديرًا وعرفاناََ بدورهم الكبير فى مبادرة محو الأمية، موضحًا أنه تم تقديم مكافأت مالية قيمة لكل الطلاب المكرمين، إلى جانب تمتعهم بخصم ٥٠ ٪ على المصروفات الدراسية، وكذلك خصم ٥٠ ٪ على رسوم المدينة الجامعية طوال العام الدراسى.



وأوضح الدكتور محمد الدالي، أنه بفضل توجيهات القيادة السياسية، استطاعت هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بجميع فروعها المنتشرة بمحافظات الجمهورية، وبمشاركة الجهات والمؤسسات المعنية بهذا الشأن، مسايرة خطة الدولة للقضاء على الأمية وإعلان مصر خالية من الأمية عام ٢٠٣٠، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى المجتمع المصرى، مشيدًا بالتعاون المميز مع إدارة الجامعة وتبنيها لتلك القضية الهامة، وتلبيتها كافة متطلبات واحتياجات هذا المشروع القومي، الأمر الذى يبرهن على إيمانها بأهمية التعليم، ومدي اصرارها على إعداد مواطن متعلم منتج ومستنير، قادر على المشاركة فى دفع عجلة التنمية.



وقال الدكتور عماد صموائيل، أن مانشهده اليوم هو جني ثمار مجهودات كبيرة تعاون فيها فريق عمل ضخم، اجتمع بكل محبة وعزيمة على تحقيق رسالة وواجب وطني لخدمة المواطن المصري، لافتًا إلى أن الاحتفالية شملت تكريم ١٤ طالب وطالبة الأكثر تميزاََ من المشاركين بالمبادرة، لنجاحهم فى محو أمية أكبر عدد من الأميين بالمحافظة.



وقالت الدكتورة خديجة عبد العزيز، أن تكريم الطلاب يمثل دفعة قوية لتحفيزهم وتشجعيهم على مواصلة هذا المشروع القومي، مضيفة أنه جارى حاليًا فتح فصول جديدة لمحو الأمية واستقبال دارسين جدد، واستكمال مسيرة الجامعة من أجل إعلان المحافظة خالية من الأمية.

جدير بالذكر أنه فى لافتة إنسانية من رئيس الجامعة، وجه تعليماته بتوفير ٣ اتوبيسات لتيسير نقل الطلاب والمشاركين بالحفل من المقر الجديد للجامعة إلى المقر القديم، لضمان عودتهم سالمين إلى منازلهم.





شهد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، إحتفالية تكريم الطلاب المشاركين في جهود محو الأمية على مستوى المحافظة، والتي نظمتها كلية التربية بالتعاون مع مركز تعليم الكبار بالجامعة، وفرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد.