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رمضان صبحي وصلاح محسن يقودان المنتخب الأولمبي أمام أستراليا

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 11:58 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن تشكيل الفراعنة لمواجهة أستراليا ضمن مباريات أولمبياد طوكيو 2020.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالآتي:- 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال.

خط الوسط: أحمد فتوح - أكرم توفيق - كريم العراقي.

خط الهجوم: رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن- طاهر محمد طاهر

ويذكر أن منتخب مصر الأولمبي تعادل أمام إسبانيا وخسر أمام الأرجنتين.

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