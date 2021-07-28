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رمضان صبحي وصلاح محسن يقودان المنتخب الأولمبي أمام أستراليا
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 11:58 ص
محمد جمال
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أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن تشكيل الفراعنة لمواجهة أستراليا ضمن مباريات أولمبياد طوكيو 2020.
وجاء تشكيل منتخب مصر كالآتي:-
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال.
خط الوسط: أحمد فتوح - أكرم توفيق - كريم العراقي.
خط الهجوم: رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن- طاهر محمد طاهر
ويذكر أن منتخب مصر الأولمبي تعادل أمام إسبانيا وخسر أمام الأرجنتين.
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