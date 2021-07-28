" العارف" يتصدر إيرادات شباك التذاكر بـ 33 مليون جنيه

تجاوز فيلم " العارف" للنجم أحمد عز إيرادات شباك تذاكر دور العرض السينمائي،في الإسبوع الثاني من عرضه محققًا إيرادات نحو 33 مليون جنيهاً.





وتدور قصه الفيلم حول فكرة الحروب الإلكترونية والهاكرز، حيث يجسد أحمد عز شخصية تدعى " يونس" وهو هاكر محترف يتم الاستعانة به في عمليات دولية.



" العارف " بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، كارمن بصيبص، محمود حميدة، مصطفى خاطر، الطفلة كنزي رماح، حازم إيهاب، أحمد خالد صالح، محمد ممدوح، والفيلم من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.