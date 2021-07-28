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ضبط سيدة لقيامها بالإتجار فى المواد المخدرة بالقاهرة
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 12:01 م
هبة عبد الحفيظ
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أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة قيام (إحدى السيدات - بدون عمل - مقيمة بدائرة القسم ) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وإتخاذها من منطقة سكنها مسرحًا لمزاولة نشاطها الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بمنطقه سكنها، وعثر بحوزتها على ( كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 1،800 كيلو جرام، مبلغ مالى، ميزان حساس، رول من الألومنيوم يستخدم فى تغليف المواد المخدرة ) وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتها غير المشروعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بمنطقه سكنها، وعثر بحوزتها على ( كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 1،800 كيلو جرام، مبلغ مالى، ميزان حساس، رول من الألومنيوم يستخدم فى تغليف المواد المخدرة ) وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتها غير المشروعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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