ضبط سيدة لقيامها بالإتجار فى المواد المخدرة بالقاهرة

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة قيام (إحدى السيدات - بدون عمل - مقيمة بدائرة القسم ) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وإتخاذها من منطقة سكنها مسرحًا لمزاولة نشاطها الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بمنطقه سكنها، وعثر بحوزتها على ( كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 1،800 كيلو جرام، مبلغ مالى، ميزان حساس، رول من الألومنيوم يستخدم فى تغليف المواد المخدرة ) وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتها غير المشروعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



