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ضبط سيدة لقيامها بالإتجار فى المواد المخدرة بالقاهرة

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة قيام (إحدى السيدات - بدون عمل - مقيمة بدائرة القسم ) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وإتخاذها من منطقة سكنها مسرحًا لمزاولة نشاطها الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بمنطقه سكنها، وعثر بحوزتها على ( كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 1،800 كيلو جرام، مبلغ مالى، ميزان حساس، رول من الألومنيوم يستخدم فى تغليف المواد المخدرة ) وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتها غير المشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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