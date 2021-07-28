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ضبط ٩٩٠٧ أشخاص لعدم الالتزام بإرتداء الكمامات الواقية

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 12:03 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الامنية، من ضبط عدد ٩٩٠٧ أشخاص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط ٢٣٢ قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير ٨٤٩ مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

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