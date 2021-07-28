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صيانة وتركيب 52 كشاف إنارة بقرى مركز المنيا

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 12:04 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد الخميسي _ ربيع المقرحي
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قال حمادة جمعة، رئيس قرية دمشير التابعة إداريًا لمركز ومدينة المنيا، إنه تم صيانة وإصلاح 15 كشاف إنارة وتركيب 5 كشافات بسليم باشا وإدمو وعزبة عمارعبدالله.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا واللواء ياسر محمد عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا بمتابعة أعمال النظافة والإنارة لرفع كفاءتهم والحفاظ على سلامة وأمن المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأضاف محمد سميح، سكرتير الوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان، أنه تم تركيب 12 كشاف إنارة وإصلاح وصيانة 20 كشافا بطريق طراد النيل-طريق تل عبدالحكيم وطريق بني مهدي وطريق المطاهرة مشيرا إلى أنه تم إصلاح عطل بمحول كهرباء بالتل القبلي للحد من أخطار وقوع الحوادث وتيسير الحركة المرورية ليلًا.

وتواصل الوحدة المحلية لقرية دمشير جهودها المبذوله لرفع كفاءة منظومة الإنارة للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين والحد من الحوادث ليلًا.

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