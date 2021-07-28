2 أغسطس.. نظر الطعن على رفض دعوى إنشاء لجنة الوقاية من الفساد

حددت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، جلسة 2 أغسطس، لنظر الطعن رقم 69308 لسنة 67 ق عليا المقام من المحامي محمد حامد سالم ضد رئيس الجمهورية بصفته القانونية، لرفض دعوي إنشاء لجنة الوقاية من الفساد.





حمل الطعن رقم 69308 لسنة 67 ق عليا، ضد رئيس الجمهورية وآخرين بصفاتهم.





وذكرت الدعوى رقم 27181 لسنة 70، أن إنشاء لجنة للوقاية من الفساد، تحد من الفساد، الذي أصبح يمثل خطرًا على الاقتصاد المصري؛ بسبب تعارض المصالح التي باتت تمثل القاعدة الأولى والمدخل الرئيسي للفساد.





كانت هيئة مفوضي الدولة، قد أصدرت تقريرًا في الدعوى ترى فيه الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بتشكيل لجنة الوقاية من الفساد وتحديد اختصاصاتها إعمالًا للقانون 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح بين المسؤولين في الدولة.



