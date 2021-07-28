Advertisements

2 أغسطس.. نظر الطعن على رفض دعوى إنشاء لجنة الوقاية من الفساد

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements
حددت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، جلسة 2 أغسطس، لنظر الطعن رقم 69308 لسنة 67 ق عليا المقام من المحامي محمد حامد سالم ضد رئيس الجمهورية بصفته القانونية، لرفض دعوي إنشاء لجنة الوقاية من الفساد.

حمل الطعن رقم 69308 لسنة 67 ق عليا، ضد رئيس الجمهورية وآخرين بصفاتهم.

وذكرت الدعوى رقم 27181 لسنة 70، أن إنشاء لجنة للوقاية من الفساد، تحد من الفساد، الذي أصبح يمثل خطرًا على الاقتصاد المصري؛ بسبب تعارض المصالح التي باتت تمثل القاعدة الأولى والمدخل الرئيسي للفساد.

كانت هيئة مفوضي الدولة، قد أصدرت تقريرًا في الدعوى ترى فيه الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بتشكيل لجنة الوقاية من الفساد وتحديد اختصاصاتها إعمالًا للقانون 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح بين المسؤولين في الدولة.

وانتهى التقرير إلى أنه يتعين الإسراع إلى تنفيذ أحكام القانون المشار إليه وتشكيل هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها؛ التزامًا بتحقيق الشرعية وسيادة القانون ونزولًا على مسؤوليتها السياسية أمام السلطة التشريعية، وبناء عليه يمثل امتناعها عن إصدار قرار بتشكيل تلك اللجنة بعد أن تخطت فترة سريان القانون رقم 106 لسنة 2013 الست سنوات، وانتهاء عملية مراجعة التشريعات بمجلس النواب التي صدرت خلال المرحلة الانتقالية ولم يكن فيها مساس بذلك التشريع، قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محاكم لجنة الوقاية من الفساد قضايا حوادث بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

ابنة عم الطبيبة المقتولة تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

منذ حوالي 5 ساعات

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. قرار ناري من ليفربول تجاه محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

بشرى سارة لريال مدريد قبل الموسم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

منذ حوالي 10 ساعات

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم جديد يطلب الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

رمضان صبحي وصلاح محسن يقودان المنتخب الأولمبي أمام أستراليا

منذ 38 دقيقة

رسالة هامة من وزير التعليم بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة

منذ 41 دقيقة

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. السيسي يستقبل نائب رئيس جمهورية جنوب السودان والوفد المرافق له

منذ ساعتين و 18 دقيقة

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:39 م

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

رسالة هامة من وزير التعليم بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة

11:55 ص

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

09:57 م

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

06:41 ص

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

02:40 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان