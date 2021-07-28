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بـ"شمسية وأربع كراسي".. محمد عبدالرحمن يعود للمسرح من جديد

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 12:05 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يشارك الفنان محمد عبد الرحمن حالياً في مسرحية"شمسية وأربع كراسي" ، ومن المقرر عرضها لأول مرة الخميس المقبل في الساحل الشمالي على "مسرح مارينا 4".

مسرحية "شمسية وأربع كراسي" بطولة أشرف عبدالباقي، أوس أوس، محمد أنور، مريهان حسن، وهي من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبدالوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.

وتدور أحداث المسرحية داخل كومباوند بالساحل الشمالي؛ حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، وبعده تبدأ حالة من الصراعات، لكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل "زكي" محمد عبدالرحمن مدير أحد البنوك، لزيارة العائلة، ثم تزداد الأمور تعقيدًا، وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.

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