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متابعة مباراة مصر ضد أستراليا في أولمبياد طوكيو 2020
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 12:03 م
محمد أيمن
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يُقدم موقع " الفجر الرياضي " للقراء فرصة مشاهدة مباراة مصر ضد أستراليا والتي تجمع المنتخبان لحساب مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.
وقبل المباراة إستقر شوقي غريب على الدخول بالتشكيل التالي :-
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال.
خط الوسط: أحمد فتوح - أكرم توفيق - كريم العراقي.
خط الهجوم: رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن- طاهر محمد طاهر
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