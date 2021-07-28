حبس عاطل وزوجته لاتهامهما بقتل فتاة "ريكلام" وتقطيع جثتها بطريق الواحات

أمرت نيابة أكتوبر، بحبس عاطل وزوجته، لاتهامهما بقتل فتاة وتقطيع جثتها والتخلص منها بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر ٤ أيام على ذمة التحقيقات.



كشفت التحقيقات، أن خلاف على أسبقية الرقص في الملهى واستقطاب الزبائن، أشعل نارًا قديمة كانت موجودة بالفعل في قلب "ش"، وهي نار الغيرة، لأن الفتاة الأخرى أجمل منها، وتستقطب زبائن أكثر منها، فاتفقت "ش" مع زوجها للانتقام من "ن"، ولكن بطريقة الأفلام والمسلسلات، حيث خططا لاستدراجها، ثم اغتصابها، ثم تصويرها، لكي "تنكسر عينيها" ولا تستطيع أن ترفع عينيها فيها مرة أخرى.



بعد المشاجرة التي حدثت في الملهى، بدأت "ش" في تنفيذ خطتها، واتصلت بزميلتها وأقنعتها أن هناك "ثري عربي" سيأتي لها في المنزل، ودعتها إلى منزلها لكي "ينوبها من الحب جانب"، وأن الإغراء الذي قدمته "ش" استطاع أن يقنع "ن"، بالذهاب إلى المنزل، ولكن ما أن دخلت إلى منزل زميلتها حتى تيقنت أنها وقعت في مصيدة، حيث هجم عليها زوج زميلتها وحاول اغتصابها بينما كانت زميلتها تصور واقعة الاغتصاب، إلا أن الفتاة قاومت بشدة، لدرجة أنها سقطت في يده جثة هامدة.



وافادت التحقيقات، أنه فوجئ الزوجان بأن خطتهما خرجت عن الإطار المحدد له، ولم يعرفا ماذا يفعلان، ثم أهداهما الشيطان فكرة أخرى للتخلص من آثار الجريمة، وهي تقطيع جثة الفتاة إلى عدة أجزاء وإلقاءها في أماكن بعيدة متفرقة، بطريق الواحات، بمدينة 6 أكتوبر، وبالفعل نفذا هذه الفكرة الشيطانية.



للمرة الثانية وقعت أحداث غير متوقعة، حيث وقعت هذه الأجزاء في أيدي الأجهزة الأمنية التي تتبعت كافة خيوط القضية إلى أن وصلوا إلى من ألقى هذه الأجزاء، وكشفت الأدلة التي وصلت لها الأجهزة الأمنية عن الغيرة القاتلة التي أسقطتهما في هاوية الجريمة وأدت بهما إلى خلف القضبان.



