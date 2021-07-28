Advertisements

الزراعة: تحصين الماشية 3 مرات سنويا للوقاية من الأمراض (فيديو)

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 12:13 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا للتوسع في مجال توفير البروتين من أصل حيواني للمواطن المصري، لافتًا إلى أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة في مشروع البتلو وتحسين السلالات، ومشروع زيادة أعداد الرؤوس.

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الدولة تقوم بخدمة تحصين الماشية لمنع إصابتها بأي قد تؤثر عليها، وقد ينتج عنها تحقيق خسائر اقتصادية للفلاحين وتؤثر على حجم الانتاج، وقد يكون هناك وفيات أو فقدان للوزن بسبب هذه الأمراض.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه تم زيادة عدد التحصينات التي تتم للماشية لتصبح 3 تحصينات سنويًا، مشيرًا إلى أن هناك تحصينات تتم لأمراض غير موجودة لدينا كوقاية وهي تحصينات حمى الوادي المتصدع التي تنتقل من خلال الحشرات؛ للتأكد من عدم وجود احتمالية لانتقال العدوى من بعض دول الجوار، ولحماية ثروتنا الحيوانية، منوهًا بأنه تم تحصين أكثر من 3 مليون حيوان منذ 26 يونيو وحتى الآن، وهناك حملات طرق الأبواب يقوم بها الأطباء البيطريين.

أخبار تهمك

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ حوالي 16 ساعة

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

منذ حوالي 15 ساعة

تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

بشرى سارة لريال مدريد قبل الموسم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يستقبل نائب رئيس جمهورية جنوب السودان والوفد المرافق له

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 11 دقيقة

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. قرار ناري من ليفربول تجاه محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

رمضان صبحي وصلاح محسن يقودان المنتخب الأولمبي أمام أستراليا

منذ 43 دقيقة

ابنة عم الطبيبة المقتولة تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم جديد يطلب الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

رسالة هامة من وزير التعليم بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعة الا ربع
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:55 ص

رسالة هامة من وزير التعليم بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

08:39 م

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

09:57 م

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

06:41 ص

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

02:40 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان