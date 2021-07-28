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الزراعة: تحصين الماشية 3 مرات سنويا للوقاية من الأمراض (فيديو)
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 12:13 م
رقية جمال
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قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا للتوسع في مجال توفير البروتين من أصل حيواني للمواطن المصري، لافتًا إلى أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة في مشروع البتلو وتحسين السلالات، ومشروع زيادة أعداد الرؤوس.
وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الدولة تقوم بخدمة تحصين الماشية لمنع إصابتها بأي قد تؤثر عليها، وقد ينتج عنها تحقيق خسائر اقتصادية للفلاحين وتؤثر على حجم الانتاج، وقد يكون هناك وفيات أو فقدان للوزن بسبب هذه الأمراض.
وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه تم زيادة عدد التحصينات التي تتم للماشية لتصبح 3 تحصينات سنويًا، مشيرًا إلى أن هناك تحصينات تتم لأمراض غير موجودة لدينا كوقاية وهي تحصينات حمى الوادي المتصدع التي تنتقل من خلال الحشرات؛ للتأكد من عدم وجود احتمالية لانتقال العدوى من بعض دول الجوار، ولحماية ثروتنا الحيوانية، منوهًا بأنه تم تحصين أكثر من 3 مليون حيوان منذ 26 يونيو وحتى الآن، وهناك حملات طرق الأبواب يقوم بها الأطباء البيطريين.
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