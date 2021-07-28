Advertisements

ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في سرقة السيارات

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 12:13 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من ( مالك محل عصائر - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء ) باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها بأحد الشوارع دائرة القسم، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عدد 3 عاطلين – مقيمين بدائرة قسمى شرطة الساحل والزاوية الحمراء – لأحدهم معلومات جنائية ).

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تم ضبطهم وبحوزتهم (مفتاح مصطنع، كمية من مخدر الهيروين)، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة السيارة بأسلوب (المفتاح المصطنع) المضبوط بحوزتهم، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطي، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها.

بتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب (المفتاح المصطنع) وأقروا بارتكابهم (عدد 5 جرائم سرقات سيارات بذات الأسلوب) وتم بإرشادهم ضبط كافة السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها بنطاق محافظة القليوبية، وباستدعاء المجنى عليهم  تعرفوا على السيارات، واتهموهم بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ضبط تشكيل عصابي سرقة السيارات تشكيل عصابي أسلوب المفتاح المصطنع

أخبار تهمك

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 13 دقيقة

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يستقبل نائب رئيس جمهورية جنوب السودان والوفد المرافق له

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مفاجأة مدوية.. نجم جديد يطلب الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ حوالي 16 ساعة

بشرى سارة لريال مدريد قبل الموسم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار ناري من ليفربول تجاه محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

ابنة عم الطبيبة المقتولة تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

منذ حوالي 10 ساعة

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 15 ساعة

رمضان صبحي وصلاح محسن يقودان المنتخب الأولمبي أمام أستراليا

منذ ساعة الا ربع

عاجل - موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

رسالة هامة من وزير التعليم بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

بـ"المفتاح المصطنع".. سقوط أخطر تشكيل عصابي لسرقة السيارات في بدر

ضبط مسن قاد تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات بعابدين

بـ"المفتاح المصطنع".. ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالدقهلية

ضبط متهمين بسرقة السيارات في القاهرة

ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالقاهرة

ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم السرقات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:55 ص

رسالة هامة من وزير التعليم بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

08:39 م

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

09:57 م

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

06:41 ص

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

02:40 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان