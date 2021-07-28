ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في سرقة السيارات

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من ( مالك محل عصائر - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء ) باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها بأحد الشوارع دائرة القسم، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عدد 3 عاطلين – مقيمين بدائرة قسمى شرطة الساحل والزاوية الحمراء – لأحدهم معلومات جنائية ).



عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تم ضبطهم وبحوزتهم (مفتاح مصطنع، كمية من مخدر الهيروين)، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة السيارة بأسلوب (المفتاح المصطنع) المضبوط بحوزتهم، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطي، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها.



بتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب (المفتاح المصطنع) وأقروا بارتكابهم (عدد 5 جرائم سرقات سيارات بذات الأسلوب) وتم بإرشادهم ضبط كافة السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها بنطاق محافظة القليوبية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات، واتهموهم بالسرقة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



