الأولى بالدبلوم التجاري ببورسعيد: أمي بشرتني قبل وفاتها بالنتيجة



وقالت "شروق"- وهي تبكي- فى تصريحات خاصة "للفجر" ، بأن والدتها ماتت منذ أشهر بكورونا وبالتحديد فى شهر 12 ديسمبر 2020، وأن شروق حملت على عاتقها تربية أخوها الأصغر ومسئولية المنزل وكذلك كانت تدرس مجتهده لتحقيق حلم والدتها.



وأردفت شروق: "رغم انهياري بعد وفاة أمي وانعدام رغبتي إلا أنني بدأت فى استعادة قوتي، ورتبت أوراقي وأوقاتي ونظمت بين البيت وأخويا والدروس، وكنت دائما مراجعة درسي يوم بيوم حتى لا أنسى معلومة، حتى حصلت على الأولى علي القطاع وبورسعيد.



وأوضحت شروق أن دور والدها عقب وفاة أمها، داعمًا لها وكان سببًا رئيسيًا في تفوقها، مؤكدة: "كانت دائمًا أمي قبل أن تتوفي تبشرها بأنها سوف تحصل علي مجموع كبير وسوف تكون من الأوائل".





حازت الطالبة شروق محمود عبد المولي عباس محمد علي المركز الأول علي مستوي محافظة بورسعيد، وذلك بمجموع 572 من أصل 580 درجة، بمدرسة الشهيد إبراهيم علي التجارية.