الجيش الروسي: مسلحو داعش ينتقلون إلى أفغانستان من سوريا وليبيا ودول أخرى

أعلن الجيش الروسي، اليوم الأربعاء، أن مسلحي تنظيم داعش ينتقلون إلى أفغانستان من سوريا وليبيا ودول أخرى، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

أكدت وزارة الخارجية الروسية وجود معلومات كافية تشير إلى تعاون الولايات المتحدة مع تنظيم "داعش" الإرهابي في شمال أفغانستان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الخميس/ - "أثارت لدينا تحليقات مروحيات لم تحمل أي علامات تسجيل وتم رصدها منذ العام 2017 داخل مناطق أنشطة مسلحي داعش، خاصة شمال أفغانستان أسئلة كثيرة".

وتابعت: "بحسب مصادر أفغانية، جرى من خلال هذه الطائرات تزويد تشكيلات داعش بتعزيزات بالقوة الحية والأسلحة والذخائر. كما تم بواسطتها نقل القتلى والجرحى بين الإرهابيين من ميادين القتال".