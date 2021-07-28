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محافظ بورسعيد: تواصل أعمال رصف منفذ محور ٣٠ يونيو الجمركى

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 12:18 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن تواصل العمل فى رصف منفذ ٣٠ يونيو الجمركى ( الحي الإماراتي) بجنوب بورسعيد، وذلك بالتوازى مع أعمال إنشاء المنفذ الجديد.

وأكد "محافظ بورسعيد" أن الأعمال الإنشائية بمنفذ ٣٠ يونيو الجمركى وصلت لأكثر من ٩٠ % من الأعمال، حيث تم الانتهاء من تصميم الحارات والمظلات والرسومات التجميلية بجانبى المنفذ،وجارى الانتهاء من كافة الأعمال النهائية قريبآ، مشيرآ أن المنفذ تم تصميمه على أعلى مستوى بما يمثل واجهة حضارية مميزة أمام زائرى بورسعيد ويتماشى مع التطور التنموى بالمحافظة.

وأوضح " المحافظ" أن منفذ الحى الإماراتى الجديد يمر من خلاله أكبر محور مرورى امتدادا من محور ٣٠ يونيو وحتى الطرق المؤدية للميناء البرى الجديد، لافتا إلى استمرار العمل فى تجهيز المنفذ الجديد بكافة الإمكانات والوسائل الحديثة التى تحقق نظام على أعلى مستوى من الأمان والسيولة المرورية والشكل الجمالى والحضارى، تماشيا مع التطوير والتنمية بكافة المجالات.
محافظ بورسعيد: تواصل أعمال رصف منفذ محور ٣٠ يونيو الجمركى
محافظ بورسعيد: تواصل أعمال رصف منفذ محور ٣٠ يونيو الجمركى
محافظ بورسعيد: تواصل أعمال رصف منفذ محور ٣٠ يونيو الجمركى
محافظ بورسعيد: تواصل أعمال رصف منفذ محور ٣٠ يونيو الجمركى
محافظ بورسعيد: تواصل أعمال رصف منفذ محور ٣٠ يونيو الجمركى
محافظ بورسعيد: تواصل أعمال رصف منفذ محور ٣٠ يونيو الجمركى
محافظ بورسعيد: تواصل أعمال رصف منفذ محور ٣٠ يونيو الجمركى
محافظ بورسعيد: تواصل أعمال رصف منفذ محور ٣٠ يونيو الجمركى
محافظ بورسعيد: تواصل أعمال رصف منفذ محور ٣٠ يونيو الجمركى
محافظ بورسعيد: تواصل أعمال رصف منفذ محور ٣٠ يونيو الجمركى

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