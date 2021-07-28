"كشف حساب".. ننشر حصاد دور الانعقاد الأول لمجلس النواب (انفوجراف)

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إعلان فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني للمجلس.



وترصد بوابة "الفجر" بالأرقام من خلال انفوجراف حصاد المجلس خلال الأشهر الماضية من دور الانعقاد الأول، والتي جاءت كالتالي:



(انعقاد 58 جلسة عامة)



(278 ساعة عمل)



(532 متحدث)



(4210 مداخلة)



(الموافقة على 146 مشروع قانون)



(إقرار 1749 مادة)



(إقرار 28 اتفاقية دولية)



(إنعقاد 1502 اجتماع للجان النوعية)



(865 تقرير اعدتهم اللجان النوعية نظر منها المجلس 812 تقرير)



(18 زيارة ميدانية للجان النوعية)



(5 اجتماعات للجنة العامة)



(مناقشة 29 بيان للوزراء)



(330 سؤالا برلمانيا)



(مناقشة 365 اقتراح برغبة)



(مناقشة 128 طلب إحاطة بالجلسة العامة)



(838 طلب باللجان النوعية)

