Advertisements

قناة السويس: تسجيل 229 سفينة بموانئ المنطقة الشمالية خلال يونيو

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 12:21 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
Advertisements
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش سجلت خلال شهر يونيه الماضي حركة تداول بحمولات 3،398،762 طن كطاقة محققة وعدد حاويات 314،706 حاوية مكافئة من خلال استقبال 229 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل عدد 37 سفينة حاويات بطاقة محققة 322،874 طن وعدد حاويات 35،347حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 7 سفن بضائع عامة وأيضًا عدد 5 سفن صب سائل وسفينة رورو وسفينة تحولت ساحلي فضلًا عن استقبال عدد 54 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

أما ميناء شرق بورسعيد فقد استقبل خلال شهر يونية عدد 110 سفينة حاويات وعدد 9 سفينة بضائع عامة بطاقة محققة 3،059،283 طن وعدد حاويات 279،359 حاوية مكافئة فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 5 سفن لتصدير المنتجات السيناوية للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 16،605 طن.

أخبار تهمك

عاجل.. قرار ناري من ليفربول تجاه محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة هامة من وزير التعليم بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعة

أولمبياد طوكيو.. البرازيل تفوز على السعودية وتتأهل إلى الدور ربع النهائي

منذ نصف ساعة

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم جديد يطلب الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 13 ساعة

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 28 دقيقة

بشرى سارة لريال مدريد قبل الموسم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

ابنة عم الطبيبة المقتولة تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

منذ حوالي 5 ساعات

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ حوالي 16 ساعة

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 15 ساعة

رمضان صبحي وصلاح محسن يقودان المنتخب الأولمبي أمام أستراليا

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:55 ص

رسالة هامة من وزير التعليم بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

08:39 م

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

09:57 م

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

06:41 ص

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

02:40 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان