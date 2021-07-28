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محمد نور يهنئ هاجر أحمد بمناسبة زواجها

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 12:22 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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هنأ الفنان محمد نور الفنانة هاجر أحمد بمناسبة زواجها أمس من رجل الأعمال أحمد الحداد، وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

نشر محمد نور مقاطع فيديو من داخل الفرح وعلق عليه قائلاً:" مبروك حبيبي الحداد وهاجر أحمد، ربنا يسعدكم يا رب وحبيبي وأخويا وعشرة العمر العسل تامر حسني، وحبيبي الجامد ساموزين ".

والجدير بالذكر أن الفنانة فرح هاجر أحمد قد احتفلت بزفافها على رجل الأعمال أحمد الحداد أمس بأحد الفنادق بالتجمع الخامس وقد حضر الفرح العديد من النجوم أبرزهم حازم إيهاب وتامر حسني ومحمد نور،أحمد جمال

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