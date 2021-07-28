وزارة النقل: خطة لتطوير قطارات المترو بخطي الجيزة والمرج

كشف الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن خطة الوزارة لتحديث قطارات الخطين الأول والثاني، موضحا أن إجمالي القطارات المكيفة 20 قطارًا في الخط الأول، و4 قطارات مكيفة في الخط الثاني.



وأكد الوزير أنه جار شراء عدد 55 قطارا مكيفا جديدا للخط الأول، والتعاقد على 6 قطارات جديدة مكيفة للخط الثاني لتقديم خدمة ذات مستوى عال من الجودة لجمهور الركاب.



جاء ذلك خلال لقاء الفريق المهندس كامل الوزير، سفير إسبانيا بالقاهرة، رامون كاساريس، لدعم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة وخاصة في مجالي السكك الحديدية ومترو الأنفاق.



وتباحث الجانبان حول التعاون المستقبلي مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق وقيام تحالف شركة "ميتسوبيشي" اليابانية وشركة "CAF" الإسبانية بالتعاون مع هيئة الأنفاق، لتحديث 23 قطارًا للخط الأول لمترو الأنفاق "حلون – المرج" وتدبير التمويل اللازم للمشروع.



من جانبه أكد وزير النقل، كامل الوزير، على التطلع إلى مزيد من التعاون مع الشركات الإسبانية في قطاع النقل خاصة وأن هناك فرصا استثمارية واعدة في قطاع النقل في مصر.



ووعدد الوزير المشروعات التي يتم نفيذها حاليا بالتعاون مع الشركات العالمية الإسبانية، مثل مشروعي تطوير نظم الإشارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" بطول 208 كم، وتطوير نظم الإشارات على خط "أسيوط - نجع حمادي" بطول 180 كم، والذي تنفذهما شركة "تاليس" الإسبانية.



وكذلك تطوير نظم الإشارات بخط بنها الزقازيق بورسعيد بمعرفة شركة سيمنز الإسبانية، إضافة إلى التعاقد مع تالجو الإسبانية العالمية على تصنيع وتوريد 6 قطارات سكة جديدة للركاب وقيام المكتب الاستشاري الإسباني "جيتنسا" بالدراسات الخاصة بتطوير نظم الإشارات لخط طنطا المنصورة.



فيما أشاد السفير الإسباني بالقاهرة بما يحققه قطاع النقل في مصر، مؤكدا على أن وزارة النقل المصرية من أكبر وزارات النقل في العالم الجاذبة للاستثمار بما تنفذه من مشروعات ضخمة وعملاقة.