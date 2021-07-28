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لقاءات نوعية لواعظات الأزهر لتنفيذ فعاليات حملة "وجعل بينكم مودة ورحمة"

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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واصلت واعظات الأزهر الشريف بمناطق وعظ الجمهورية تنفيذ فعاليات الحملة التوعوية التي أطلقها المجمع الأسبوع الجاري لدعم الترابط الأسري ومواجهة كل سلوكيات العنف التي من شأنها تهديد استقرار الأسرة التي تمثل وحدة بناء المجتمع.

والتقت واعظات الأزهر خلال فعاليات تنفيذ الحملة الكثير من أفراد الأسر خاصة من السيدات، واستمعن إليهن فيما يتعلق بالمشكلات اليومية التي تواجهن على مستوى الأسرة وعلى مستوى العلاقات الاجتماعية بشكل عام، كما عقدن حلقات نقاشية مجمعة للوقوف على أبرز هذه المشكلات والبحث عن حلول مناسبة لها.

شملت لقاءات الواعظات النوادي وبعض التجمعات العائلية، ووجهن خلال هذه اللقاءات مجموعة من الرسائل المهمة التي ترسي دعائم الأسرة وتؤكد على عظمة هذه الروابط ودورها في تحقيق السعادة والاستقرار النفسي والمجتمعي.

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