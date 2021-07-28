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أزمة نفسية تقود سائقا للانتحار بالجيزة: "جثة معلقة بجنش المروحة"

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أقدم سائق توك توك عشريني العمر على الانتحار شنقًا داخل منزله بمركز البدرشين بجنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود إشارة للعميد حسام لافي مأمور مركز شرطة البدرشين، من إدارة شرطة النجدة بانتحار شاب داخل منزله بنطاق المركز.

ووجه العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة المقدم حسام بكير وكيل الفرقة والرائد محمد جمال برغش معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة وسماع أقوال أسرة المتوفي، تبين أن المنتحر سائق توك توك، عمره 27 سنة، حاصل على دبلوم فني صناعي، ويعمل سائق توك توك.

وبينت التحريات والمعاينة أنه كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الماضية، وصباح اليوم، انتحر شنقًا بـ" جنش المروحة"، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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حوادث انتحار شاب انتحار سائق الفجر الجيزة البدرشين

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