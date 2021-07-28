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محلي المنيا: تحرير 40 محضر عدم إرتداء الكمامة وأتباع الإجراءات الاحترازية

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 12:27 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ كلينتون يسري
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كلف اللواء ياسر محمد عبد العزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا، نواب المدينة والذين صدر لهم قرار من وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لهم لتطبيق ومتابعة التزام المواطنين وأصحاب المحال التجارية والمقاهي والورش بقرارات مجلس الوزراء للحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.


من جانبه قال الدكتور رجب قياتى نائب رئيس مدينة المنيا أنه تم تحرير 40 محضر عدم إرتداء الكمامة وتم التصالح الفورى من قبل المواطنين لعدد من المقاهى والمحال والورش بمدينة المنيا، جاء ذلك خلال حملة تم شنها الوحده المحلية لمركز ومدينة المنيا لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا.

وأكد، على إستمرار حملات المتابعة الشبه يومية لمدى التزام المواطنين وأصحاب المحال التجارية والمقاهي والورش بالإجراءات الاحترازية وكذلك الإلتزام بمواعيد الإغلاق التى أقرها مجلس الوزراء وتطبيق القانون على المخالفين.

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