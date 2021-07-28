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"جونسون" يريد عودة المسافرين الأمريكيين مع تخفيف القيود

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 12:27 م
بوابة الفجر
منار طارق
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قالت إذاعة إل بي سي، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يريد من المواطنين الأمريكيين القدوم إلى إنجلترا "بحرية" ويناقش ممرًا للسفر مع الولايات المتحدة، قبل تخفيف متوقع للقيود المفروضة على الزائرين من الخارج بسبب فيروس كورونا.

انتقد رؤساء شركات الطيران والسفر بريطانيا لالتزامها بقواعد السفر الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا، والتي يقولون إنها تعني أن البلاد تتخلف عن الاتحاد الأوروبي في جذب السياح، لكن يبدو أن ذلك سيتغير. وقال مصدر حكومي طلب عدم الكشف عن هويته، إنه من المتوقع قريبًا اتخاذ قرار بالسماح للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بدخول إنجلترا دون الحاجة إلى عزل، وقد تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في أقرب وقت الأسبوع المقبل.

تُترك القرارات المتعلقة بالصحة للدول الأربع في بريطانيا - إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية - ولكل منها الحق في وضع قيود دخول مختلفة أثناء الوباء. أي تخفيف من قبل إنجلترا - أكبر الدول الأربع - سيكون بمثابة دفعة كبيرة لصناعة السفر بعد 16 شهرًا من القيود، والتي تركت معظم الشركات تحت ضغوط مالية شديدة.

وقفزت أسهم الخطوط الجوية البريطانية (ICAG.L) وإيزي جيت (EZJ.L) بما يزيد عن 4٪، بينما ارتفعت أسهم Wizz Air (WIZZ.L) بنسبة 5٪. ونقلت إل بي سي عن جونسون قوله إنه يريد مواطنين أمريكيين ممن تم تطعيمهم بالكامل أن يأتوا إلى إنجلترا كما فعلوا قبل جائحة COVID-19.


ونقلت قناة إل بي سي عن جونسون قوله في مقابلة "نريد أن يكون الناس قادرين على القدوم من الولايات المتحدة بحرية بالطريقة التي يفعلونها عادة. نحن نتحدث معهم طوال الوقت". واضاف "في الوقت الحالي نتعامل مع موجة دلتا، تتعامل الولايات المتحدة مع موجة دلتا، ولكن تأكد من أننا نمر بها طوال الوقت. بمجرد أن يكون لدينا ما نقوله عن ممرات السفر، ستسمع منا."

من جانبها، تواصل الولايات المتحدة حظر جميع المواطنين غير الأمريكيين تقريبًا الذين كانوا في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، لكن الاتحاد الأوروبي يسمح الآن للمواطنين الأمريكيين بالزيارة، مما يعود بالفائدة على شركات الطيران والصناعات السياحية. وكررت الخطوط الجوية البريطانية وفيرجن أتلانتيك ومطار هيثرو، اليوم الأربعاء، دعوتهم لبريطانيا للانفتاح، قائلة إنهم أجروا تجربة ناجحة أظهرت للحكومة أن الصناعة كانت قادرة على التحقق من أوراق اعتماد لقاح الركاب.

وفي تفصيل لتغيير القاعدة المتوقع، قال المصدر الحكومي لرويترز إنه بينما سيتم إعفاء المسافرين الملقحين بالكامل من الحجر الصحي، لا يزال يتعين عليهم إجراء اختبارين لـ COVID-19، أحدهما قبل المغادرة والآخر بعد الوصول.

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