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تركيا تجند عناصر لصالح التنظيمات المتشددة

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 12:27 م
أردوغان
أردوغان
وكالات
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تشكل تركيا، ”مصدرًا مهما“ لتجنيد عناصر لصالح التنظيمات المتشددة، بحسب ما نقلت مواقع إخبارية.

 

ونشر ”فويس أوف أمريكا"، تقريرًا ونقله موقع ”أحوال“ التركي، فإن ”المهاجرين الأويغور والتركمان ومن آسيا الوسطى الذين يعيشون في تركيا يمثلون كتلة كبيرة بين منتسبي المنظمات المتطرفة“.

 

وجاء في 22 صفحة، وأعده خبراء من الأمم المتحدة، تفاصيل الأنشطة المتطرفة العالمية في الأشهر الستة الأولى من عام 2021.

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