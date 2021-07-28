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التعليم تكشف هوية مسرب امتحان "ديناميكا الثانوية"

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 12:29 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم ضبط الطالب (م.ع.ا) بمحافظة قنا، لحيازته تابلت بشريحة خارجية وتصوير ونشر أجزاء من امتحان (مادة الرياضة التطبيقية) "الديناميكا" على الإنترنت.

وقالت الوزارة فى بيان صحفى لها: "جاء ذلك بعد مرور 30 دقيقة من بدء الامتحان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله".

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

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