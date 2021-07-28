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أولمبياد طوكيو.. البرازيل تفوز على السعودية وتتأهل إلى الدور ربع النهائي

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 12:28 م
بوابة الفجر
وكالات
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ودّع المنتخب السعودي منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو بعد تلقيه الخسارة الثالثة توالياً أمام منتخب البرازيل بنتيجة 3-1، في حين رافق منتخب ساحل العاج نظيره منتخب البرازيل إلى الدور ربع النهائي عقب تعادله أمام منتخب ألمانيا 1-1، في المرحلة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وواصل المنتخب السعودي تقديم أدائه المميز في البطولة إلا أنه لم يكن مقترناً بالنتائج حيث خسر جميع مبارياته أمام ساحل العاج وألمانيا والبرازيل.

وتقدم البرازيل بهدف السبق عند الدقيقة 14 عن طريق مهاجمه ماتيوس كونيا الذي حول عرضية زميله كلاودينيو برأسه لتستقر في شباك الحارس أمين بخاري.

وواصل المنتخب البرازيلي هجومه وكاد مدافعه أنتوني أرانا أن يسجل الهدف الثاني حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر.

وعند الدقيقة 27 تمكن مدافع المنتخب السعودي عبدإلاله العمري من تسجيل هدف التعادل حينما حول عرضية زميله سلمان الفرج برأسه لتسكن شباك المنتخب البرازيلي.

وفي الشوط الثاني كثّف المنتخب البرازيلي هجومه وكاد مهاجمه ماتيوس كونيا أن يسجل الهدف الثاني حينما سدد كرةً قوية إلا أنها أصابت القائم.

وعند الدقيقة 76 نجح مهاجم المنتخب البرازيلي ريتشارليسون بتسجيل هدف التقدم حينما حول تمريرة زميله برونو برأسه في شباك المنتخب السعودي.

وكثّف المنتخب البرازيلي هجومه واختتم لاعبه ريتشارليسون أهداف منتخب بلاده بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة 90+3.

وفي المباراة الأخرى ضمن منافسات المجموعة الرابعة رافق منتخب ساحل العاج نظيره منتخب البرازيل إلى الدور ربع النهائي بعد تعادله أمام منتخب ألمانيا 1-1.

وبهذه النتائج تصدر المنتخب البرازيلي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط ليتأهل كأول المجموعة، يليه منتخب ساحل العاج برصيد 5 نقاط، ويحتل المنتخب الألماني المركز الثالث برصيد 4 نقاط، يليه المنتخب السعودي بدون نقاط.

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