في هذا الموعد.. محمد فؤاد يحتفل بزفاف نجله



وفي سياق آخر، طرح الفنان محمد فؤاد مؤخراً أغنية" ليه"، وهي من كلمات أسامة محرز، وألحان محمد خلف، وتوزيع أحمد عبدالسلام.





والجدير بالذكر أن محمذ فؤاد قد طرح نهاية العام الماضي أغنية بعنوان "الحفلة"، وتعاون فيها مع مطربي المهرجانات الشعبية، وهي من تأليف الدبل زوكش، وألحان علاء فيفتي.

يحتفل الفنان محمد فؤاد بزفاف نجله الوحيد"عبد الرحمن" وذلك في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، وذلك في الساحل الشمالي، وسيكون الحفل مقتصر على أقاربه وأصدقائه.