سيدني تمدد الإغلاق لأربعة أسابيع مع تزايد حالات الإصابة بكورونا

مددت سيدني، أكبر مدينة في أستراليا، إغلاقها لمدة أربعة أسابيع، اليوم الأربعاء، بعد فشل أمر البقاء في المنزل الذي طال أمده بالفعل في القضاء على تفشي COVID-19، مع تحذير السلطات من تشديد إجراءات الشرطة للقضاء على عدم الامتثال.





بعيدًا عن الخروج المخطط له من الإغلاق في ثلاثة أيام، طُلب من المدينة التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة والمراكز الإقليمية المجاورة التي تمتد على مسافة 200 كيلومتر (120 ميلًا) من الخط الساحلي البقاء في منازلها حتى 28 أغسطس بعد ارتفاع أعداد الحالات باستمرار منذ اندلاع الهجمات.





بدأ متغير دلتا الخبيث الشهر الماضي، وسجلت ولاية نيو ساوث ويلز، وعاصمتها سيدني، 177 حالة جديدة يوم الثلاثاء، من 172 حالة يوم الاثنين. هذه هي أكبر زيادة منذ أن تسبب سائق مطار غير مقنع وغير محصن في تفشي المرض الحالي. كما أبلغت الولاية عن وفاة امرأة في التسعينيات من عمرها، وهي الوفاة الحادية عشرة لتفشي المرض.





وقالت السلطات إن ما يثير القلق بشكل خاص، أن ما لا يقل عن 46 من الحالات الجديدة كانت لأشخاص نشطين في المجتمع قبل تشخيصهم، مما يزيد من احتمالية انتقال العدوى. لقد حذروا من أن انتقال المجتمع النشط يجب أن يكون قريبًا من الصفر قبل تخفيف القواعد.



