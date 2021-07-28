Advertisements

سيدني تمدد الإغلاق لأربعة أسابيع مع تزايد حالات الإصابة بكورونا

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 12:33 م
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
مددت سيدني، أكبر مدينة في أستراليا، إغلاقها لمدة أربعة أسابيع، اليوم الأربعاء، بعد فشل أمر البقاء في المنزل الذي طال أمده بالفعل في القضاء على تفشي COVID-19، مع تحذير السلطات من تشديد إجراءات الشرطة للقضاء على عدم الامتثال.

بعيدًا عن الخروج المخطط له من الإغلاق في ثلاثة أيام، طُلب من المدينة التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة والمراكز الإقليمية المجاورة التي تمتد على مسافة 200 كيلومتر (120 ميلًا) من الخط الساحلي البقاء في منازلها حتى 28 أغسطس بعد ارتفاع أعداد الحالات باستمرار منذ اندلاع الهجمات.

بدأ متغير دلتا الخبيث الشهر الماضي، وسجلت ولاية نيو ساوث ويلز، وعاصمتها سيدني، 177 حالة جديدة يوم الثلاثاء، من 172 حالة يوم الاثنين. هذه هي أكبر زيادة منذ أن تسبب سائق مطار غير مقنع وغير محصن في تفشي المرض الحالي. كما أبلغت الولاية عن وفاة امرأة في التسعينيات من عمرها، وهي الوفاة الحادية عشرة لتفشي المرض.

وقالت السلطات إن ما يثير القلق بشكل خاص، أن ما لا يقل عن 46 من الحالات الجديدة كانت لأشخاص نشطين في المجتمع قبل تشخيصهم، مما يزيد من احتمالية انتقال العدوى. لقد حذروا من أن انتقال المجتمع النشط يجب أن يكون قريبًا من الصفر قبل تخفيف القواعد.

وقالت رئيسة وزراء الولاية غلاديس بريجيكليان في مؤتمر صحفي متلفز "أشعر بالضيق والإحباط مثلكم جميعا لأننا لم نتمكن من الحصول على أرقام الحالات التي كنا نحبها في هذه المرحلة الزمنية لكن هذا هو الواقع". وأضافت أن الشرطة ستعزز تطبيق قواعد واسعة النطاق للتباعد الاجتماعي وحثت الناس على الإبلاغ عن مخالفات مشتبه بها، قائلة "لا يمكننا أن نتسامح مع استمرار الناس في فعل الخطأ لأنه يعيدنا جميعا للوراء".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا سيدني دلتا

أخبار تهمك

عاجل.. قرار ناري من ليفربول تجاه محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة هامة من وزير التعليم بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعة

تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

منذ حوالي 10 ساعة

رمضان صبحي وصلاح محسن يقودان المنتخب الأولمبي أمام أستراليا

منذ ساعة

بشرى سارة لريال مدريد قبل الموسم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 27 دقيقة

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 15 ساعة

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم جديد يطلب الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 13 ساعة

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

منذ حوالي 16 ساعة

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

ابنة عم الطبيبة المقتولة تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أستراليا تحذر من تفشي متحور دلتا على الرغم من الإغلاق

أستراليا تسجل أكبر عدد لحالات كورونا اليومية لعام 2021

بعد أسبوعين من الإغلاق.. سيدني تشهد أسوأ ارتفاع يومي بإصابات كورونا

أستراليا تسجل 77 إصابة جديدة بكورونا مع تفشي متغير دلتا

تفاقم تفشي دلتا كورونا في أستراليا على الرغم من إغلاق سيدني

تراجع اعداد المصابين بكورونا في سيدني مع استمرار الإغلاق

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:55 ص

رسالة هامة من وزير التعليم بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

08:39 م

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

09:57 م

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

06:41 ص

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

02:40 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان