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جامعة بني سويف "الخامس" محلياً والثامن والعشرين عربياً في تصنيف التايمز البريطاني

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 12:34 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الاربعاء، حصول الجامعة على المرتبة الخامسة على مستوى الجامعات المصرية الحكومية، والثامن والعشرين على مستوى جامعات المنطقة العربية، طبقًا لنتيجة تصنيف Times Higher Education البريطاني لعام 2021- 2020 للجامعات العربية.

وأكدت جامعة بني سويف، في بيان صحفي للمركز الإعلامي، أن جامعة المنصورة أحتلت المركز الأول وجامعة كفر الشيخ وجامعة قناة السويس المركز الثاني وقد حصلت جامعة الإسكندرية علي الترتيب الثالث، وجامعة الأزهر المركز الرابع.

وأوضح الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، أن تحليل بيانات هذا العام يؤكد أن الجهود المبذولة للارتقاء بنوعية وجودة الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا أدت إلى نتائج ملحوظة في معدلات النشر الدولي، وهذا التصنيف جاء نتيجة مجهود الباحثين بالجامعة مؤكدًا على حرص الجامعة على الاهتمام بالبحث العلمي وتشجيع قطاع الدراسات العليا والبحوث والعمل على جعل جامعة بني سويف جامعة بحثية.

ومن جانبه، أشاد مكتب التصنيف بجهود الباحثين في ظل رعاية الجامعة لهم وتشجيعهم على البحث العلمي ودفعهم على النشر وتذليل أي صعاب تواجههم في النشر.

جدير بالذكر، أن جامعة بني سويف تتميز بوجود كليات جديدة ومعاهد متخصصة في العلوم البينية والحديثة مما أدى إلى ارتفاع عدد أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة بالمقارنة بالعام الماضي وأيضًا زيادة في عدد الإناث ونسبتهم للذكور في أعداد الطلاب المقبولين في الجامعة.

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