Advertisements

تحرير 27 مخالفة تموينية خلال حملة بمركز العدوة بالمنيا

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 12:34 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ ربيع المقرحي
Advertisements

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على تكثيف الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، وتنفيذ الحملات المستمرة لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش والتجاري والتدليس والعمل على تحقيق كافة سبل الإرضاء للمواطنين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبها واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة بالمنيا تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط على السلع التموينية والمواد الغذائية، بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية، من خلال المرور على عدد المخابز البلدية والأسواق.


قال اللواء محمد عزت، رئيس مركز العدوة، إن الحملة أسفرت عن تحرير 27 محضر منهم 15 محضر نقص وزن، و5 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و4 محاضر تبديد دقيق مدعم بجملة 24 شيكارة زنة 50 كيلو، و3 محاضر عدم إعطاء بون صرف، وتوقف عن العمل بدون إذن، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

بشرى سارة لريال مدريد قبل الموسم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار ناري من ليفربول تجاه محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم جديد يطلب الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

منذ حوالي 10 ساعة

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

رمضان صبحي وصلاح محسن يقودان المنتخب الأولمبي أمام أستراليا

منذ ساعة

الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 27 دقيقة

رسالة هامة من وزير التعليم بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعة

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ حوالي 16 ساعة

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

منذ حوالي 16 ساعة

تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

منذ حوالي 5 ساعات

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

منذ حوالي 18 ساعة

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 15 ساعة

ابنة عم الطبيبة المقتولة تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:55 ص

رسالة هامة من وزير التعليم بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

08:39 م

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

09:57 م

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

06:41 ص

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

02:40 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان