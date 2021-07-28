وزير النقل يكشف عن الأنشطة الاستثمارية المطروحة بقطاع السكة الحديد (صور)

كشف وزير النقل، المهندس كامل الوزير عن أهم الأنشطة المطروحة للاستثمار بقطاع السكة الحديد، وذلك خلال لقائه بالسفير الإسباني بالقاهرة، السفير رامون كاساريس، لدعم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة وخاصة في مجالي السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

وأوضح الوزير الأنشطة الاستثمارية المطروحة في (إنشاء شركة لإدارة وتشغيل نقل البضائع – إنشاء شركة لإدارة وتشغيل القطارات السياحية – إنشاء شركة للخدمات المتكاملة – إنشاء شركة للنقل المتميز " قطارات تالجو – العربات المكيفة الروسي" – إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات الركاب- إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات البضائع – إنشاء شركة جديدة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات الجديدة – إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات بالتبين – مشاركة شركة إيرتراك في أعمال تجديد وصيانة الخطوط الحديدية – إنشاء شركة جديدة لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية).





وتباحث الجانبان حول التعاون المستقبلي مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق في عدد من المشروعات مثل مشروع ازدواج وكهربة وتطوير الإشارات بخطي قليوب منوف طنطا، وقليوب شبين القناطر الزقازيق بتمويل ميسر من الحكومة الإسبانية.





من جانبه أكد وزير النقل، كامل الوزير، على التطلع إلى مزيد من التعاون مع الشركات الإسبانية في قطاع النقل خاصة وأن هناك فرصا استثمارية واعدة في قطاع النقل في مصر.





وعدد الوزير المشروعات التي يتم تفيذها حاليا بالتعاون مع الشركات العالمية الإسبانية، مثل مشروعي تطوير نظم الإشارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" بطول 208 كم، وتطوير نظم الإشارات على خط "أسيوط - نجع حمادي" بطول 180 كم، والذي تنفذهما شركة "تاليس" الإسبانية.





وتطوير نظم الإشارات بخط بنها الزقازيق بورسعيد بمعرفة شركة سيمنز الإسبانية، إضافة إلى التعاقد مع تالجو الإسبانية العالمية على تصنيع وتوريد 6 قطارات سكة جديدة للركاب وقيام المكتب الاستشاري الإسباني "جيتنسا" بالدراسات الخاصة بتطوير نظم الإشارات لخط طنطا المنصورة.



