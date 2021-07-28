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"تحدي المختبر" برنامج جديد لتبسيط العلوم على قناة مدرستنا
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 12:34 م
الفجر الفني
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بعد نجاح برنامج "شارع العلوم"، يخوض المذيع عبد الله عنان تجربة علمية جديدة عبر قناة "مدرستنا" التعليمية، ويقدم برنامج "تحدي المختبر" الذي يتنافس فيه طلاب المراحل الإبتدائية والإعدادية على الجائزة الكبرى عبر مسابقات علمية.
قدم عبد الله عنان على مدار حلقات متعددة من برنامج شارع العلوم شرحاً مبسطاً للتجارب والقوانين والمصطلحات العلمية، الذي حاول من خلاله تحويل المادة العلمية المعقدة في الكيمياء والفيزياء إلى كلمات وتجارب معاني مبسطة للطلبة.
ويعود عبد الله عنان مرة أخرى من خلال برنامج تحدي المختبر لتكرار رسالته، لكن هذه المرة عبر برنامج مسابقات هو الأول من نوعه في الوطن العربي، يقوم على اختبار الطلبة عبر أنشطة وتجارب كيميائية وفيزيائية وتضم فقراته أيضاً أسئلة في الكهرباء والأحياء والجاذبية.
أعلنت قناة مدرستنا فتح باب المشاركة في مسابقات برنامج "تحدي المختبر"، الذي يقوم على تصفيات بين الطلبة، وتشهد حلقاته اليومية تحديات ساخنة بين الفتيات والأولاد في المراحل التعليمية المختلفة.
يعرض "تحدي المختبر" يومياً من الأحد للخميس في تمام الواحدة ظهراً ويعاد في تمام السادسة والنصف مساءً على قناة "مدرستنا"، ويتنافس العشرات من التلاميذ على اللقب الأول بالبرنامج، تتضمن المسابقة اجتياز 3 مسابقات في كل حلقة كل منها عبارة عن اختبار علمي من نوع خاص.
الأولى هي "تحدي النانو"، وهو عبارة عن تقديم مقدم البرنامج للمتسابقين معلومة صغيرة أو قانون ويطلب منهم تحويله إلى تصميم معين أو موديل أو تطبيق لهذا القانون في تجربة عملية مثل قانون له علاقة بالإتزان ويمكن أن ينتج عنه موديل جناح طائرة.
المسابقة الثانية في تحدي المختبر، تسمى"هيحصل إيه لو" وهي عبارة عن تجربة تقوم على قانون معين يدرسه الطلاب في المدرسة مثل"هيحصل إيه لو حطينا كرة معدن على سائل زئبق هل تطفو ولا تغرق؟
التحدي الثالث هو "أكشن علوم"، وهي مسابقة قائمة على أنشطة يقوم بها الطلاب باستخدام قوانين علمية مثل " كيف يمكن تفريغ حوض مياه بسرعة من خلال قانون علمي".
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