Advertisements

"تحدي المختبر" برنامج جديد لتبسيط العلوم على قناة مدرستنا

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 12:34 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

بعد نجاح برنامج "شارع العلوم"، يخوض المذيع عبد الله عنان تجربة علمية جديدة عبر قناة "مدرستنا" التعليمية، ويقدم برنامج "تحدي المختبر" الذي يتنافس فيه طلاب المراحل الإبتدائية والإعدادية على الجائزة الكبرى عبر مسابقات علمية.
 
قدم عبد الله عنان على مدار حلقات متعددة من برنامج شارع العلوم شرحاً مبسطاً للتجارب والقوانين والمصطلحات العلمية، الذي حاول من خلاله تحويل المادة العلمية المعقدة في الكيمياء والفيزياء إلى كلمات وتجارب معاني مبسطة للطلبة.
 
ويعود عبد الله عنان مرة أخرى من خلال برنامج تحدي المختبر لتكرار رسالته، لكن هذه المرة عبر برنامج مسابقات هو الأول من نوعه في الوطن العربي، يقوم على اختبار الطلبة عبر أنشطة وتجارب كيميائية وفيزيائية وتضم فقراته أيضاً أسئلة في الكهرباء والأحياء والجاذبية.
 
أعلنت قناة مدرستنا فتح باب المشاركة في مسابقات برنامج "تحدي المختبر"، الذي يقوم على تصفيات بين الطلبة، وتشهد حلقاته اليومية تحديات ساخنة بين الفتيات والأولاد في المراحل التعليمية المختلفة.

يعرض "تحدي المختبر" يومياً من الأحد للخميس في تمام الواحدة ظهراً ويعاد في تمام السادسة والنصف مساءً على قناة "مدرستنا"، ويتنافس العشرات من التلاميذ على اللقب الأول بالبرنامج، تتضمن المسابقة اجتياز 3 مسابقات في كل حلقة كل منها عبارة عن اختبار علمي من نوع خاص.

الأولى هي "تحدي النانو"، وهو عبارة عن تقديم مقدم البرنامج للمتسابقين معلومة صغيرة أو قانون ويطلب منهم تحويله إلى تصميم معين أو موديل أو تطبيق لهذا القانون في تجربة عملية مثل قانون له علاقة بالإتزان ويمكن أن ينتج عنه موديل جناح طائرة.

المسابقة الثانية في تحدي المختبر، تسمى"هيحصل إيه لو" وهي عبارة عن تجربة تقوم على قانون معين يدرسه الطلاب في المدرسة مثل"هيحصل إيه لو حطينا كرة معدن على سائل زئبق هل تطفو ولا تغرق؟
 
التحدي الثالث هو "أكشن علوم"، وهي مسابقة قائمة على أنشطة يقوم بها الطلاب باستخدام قوانين علمية مثل " كيف يمكن تفريغ حوض مياه بسرعة من خلال قانون علمي".
 

أخبار تهمك

عاجل.. قرار ناري من ليفربول تجاه محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم جديد يطلب الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 27 دقيقة

رمضان صبحي وصلاح محسن يقودان المنتخب الأولمبي أمام أستراليا

منذ ساعة

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

منذ حوالي 10 ساعة

ابنة عم الطبيبة المقتولة تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

منذ حوالي 5 ساعات

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

منذ حوالي 16 ساعة

بشرى سارة لريال مدريد قبل الموسم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة هامة من وزير التعليم بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعة

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

منذ حوالي 18 ساعة

تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:55 ص

رسالة هامة من وزير التعليم بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

08:39 م

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

09:57 م

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

06:41 ص

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

02:40 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان