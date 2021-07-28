"تحدي المختبر" برنامج جديد لتبسيط العلوم على قناة مدرستنا



قدم عبد الله عنان على مدار حلقات متعددة من برنامج شارع العلوم شرحاً مبسطاً للتجارب والقوانين والمصطلحات العلمية، الذي حاول من خلاله تحويل المادة العلمية المعقدة في الكيمياء والفيزياء إلى كلمات وتجارب معاني مبسطة للطلبة.



ويعود عبد الله عنان مرة أخرى من خلال برنامج تحدي المختبر لتكرار رسالته، لكن هذه المرة عبر برنامج مسابقات هو الأول من نوعه في الوطن العربي، يقوم على اختبار الطلبة عبر أنشطة وتجارب كيميائية وفيزيائية وتضم فقراته أيضاً أسئلة في الكهرباء والأحياء والجاذبية.



أعلنت قناة مدرستنا فتح باب المشاركة في مسابقات برنامج "تحدي المختبر"، الذي يقوم على تصفيات بين الطلبة، وتشهد حلقاته اليومية تحديات ساخنة بين الفتيات والأولاد في المراحل التعليمية المختلفة.



يعرض "تحدي المختبر" يومياً من الأحد للخميس في تمام الواحدة ظهراً ويعاد في تمام السادسة والنصف مساءً على قناة "مدرستنا"، ويتنافس العشرات من التلاميذ على اللقب الأول بالبرنامج، تتضمن المسابقة اجتياز 3 مسابقات في كل حلقة كل منها عبارة عن اختبار علمي من نوع خاص.



الأولى هي "تحدي النانو"، وهو عبارة عن تقديم مقدم البرنامج للمتسابقين معلومة صغيرة أو قانون ويطلب منهم تحويله إلى تصميم معين أو موديل أو تطبيق لهذا القانون في تجربة عملية مثل قانون له علاقة بالإتزان ويمكن أن ينتج عنه موديل جناح طائرة.



المسابقة الثانية في تحدي المختبر، تسمى"هيحصل إيه لو" وهي عبارة عن تجربة تقوم على قانون معين يدرسه الطلاب في المدرسة مثل"هيحصل إيه لو حطينا كرة معدن على سائل زئبق هل تطفو ولا تغرق؟



التحدي الثالث هو "أكشن علوم"، وهي مسابقة قائمة على أنشطة يقوم بها الطلاب باستخدام قوانين علمية مثل " كيف يمكن تفريغ حوض مياه بسرعة من خلال قانون علمي".







بعد نجاح برنامج "شارع العلوم"، يخوض المذيع عبد الله عنان تجربة علمية جديدة عبر قناة "مدرستنا" التعليمية، ويقدم برنامج "تحدي المختبر" الذي يتنافس فيه طلاب المراحل الإبتدائية والإعدادية على الجائزة الكبرى عبر مسابقات علمية.