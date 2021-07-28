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​"الإسكان" : بيع 11 محلاً تجاريا و 5 صيدليات بالمزاد العلنى بمدينة الشروق

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 12:37 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم بيع 11 محلاً تجاريا و5 صيدليات بمناطق وأحياء متفرقة لدعم الخدمات بالمدينة، وذلك في جلسة للمزاد العلني، وبحضور ممثلى الجهات المختصة.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم استهداف المنطقتين الثانية والثالثة عمارات والحيين الثالث شرق والرابع غرب وكمبوند دار مصر، المرحلة الثانية بمساحات للمحال من 18م2 : 41م2، بأنشطة ( سوبر ماركت - ألبان - خضروات وفاكهة - مطعم )، بجانب الصيدليات، نظراً للحاجة الملحة واليومية لتلك النشاطات التى سيتم تقديمها، بهدف التيسير على سكان المدينة.


وأضاف رئيس الجهاز، أن سعر بيع المتر مربع للمحال والصيدليات  تراوح بين 56 ألف جنيه و 71 ألفا و500 جنيه، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال خطة الطرح تباعاً لتشمل كافة أنحاء مدينة الشروق.



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