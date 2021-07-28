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نائب وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات الصرف الصحى المستدامة في المناطق الريفية

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 12:38 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء مجالس إدارات شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات (الدقهلية – البحيرة – الشرقية)، ومُمثلى وحدة إدارة المشروعات (PMU)، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة في المناطق الريفية (SRSSP)، والذي سيقدم خدمات الصرف الصحى لـ209 مناطق ريفية، بمحافظات الشرقية، والدقهلية، والبحيرة.

وتوجه نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بالشكر للجهات المشاركة في البرنامج، على الجهد المبذول في متابعة تنفيذ الأعمال، مشدداً على ضرورة قيام شركات المياه بوضع آلية لتنفيذ الوصلات المنزلية في أسرع وقت حتى يمكن الاستفادة من العقود التي تم الانتهاء من تنفيذها، وتحقيق الاستفادة القصوى للبيئة المحيطة، وكذلك صحة المواطنين، علما بأنه تمت الموافقة على إعفاء المواطنين من سداد دفعة مقدمة بنسبة 25 % من قيمة الوصلة المنزلية، على أن يتم تقسيط كامل القيمة المطلوبة على 60 شهراً بحد أقصى، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين.

وخلال الاجتماع، تناول فريق العمل بوحدة إدارة المشروعات المعنية بإدارة البرنامج، النقاط المطلوب مناقشتها مع رؤساء الشركات المعنية بالمرحلة الأولى، وممثلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم مناقشة الموقف الحالي لكل من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية – موقف تنفيذ العقود – تنفيذ الوصلات المنزلية وربط الوحدات السكنية على الشبكات، والتحديات التي تواجه كل شركة، والتوصيات المطلوب تنفيذها للتغلب عليها.

وفي نهاية الاجتماع، تم التأكيد على المتابعة المستمرة لإجراءات السلامة والصحة المهنية من جميع الأطراف المعنية، وتقديم خطة زمنية للتغلب على المعوقات والتحديات التى تواجه المشروعات على مستوى كل شركة، والتي تم مناقشتها أثناء الإجتماع، ولتحقيق أهداف البرنامج المرجوة، حيث أكد الدكتور سيد إسماعيل، على ضرورة متابعة تنفيذ هذه الخطة في الاجتماع الشهرى القادم.

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