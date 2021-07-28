الصين تتوقع أن تلعب طالبان دورًا "مهمًا" في السلام الأفغاني

قالت وزارة الخارجية الصينية إن الصين أبلغت وفدا زائرا من طالبان، اليوم الأربعاء، أنها تتوقع أن تلعب الجماعة المتمردة دورا هاما في إنهاء الحرب في أفغانستان وإعادة بناء البلاد.





وقال متحدث باسم طالبان إنه التقي تسعة ممثلين عن طالبان بوزير الخارجية وانغ يي في مدينة تيانجين شمال الصين في زيارة استمرت يومين ناقش خلالها عملية السلام والقضايا الأمنية. وقال وانغ إنه من المتوقع أن تلعب طالبان "دورًا مهمًا في عملية المصالحة السلمية وإعادة الإعمار في أفغانستان"، وفقًا لقراءة الاجتماع من وزارة الخارجية.





كما قال إنه يأمل في أن تقوم طالبان بقمع حركة تركستان الشرقية الإسلامية لأنها تشكل "تهديدًا مباشرًا للأمن القومي للصين"، وفقًا للقراءة، في إشارة إلى مجموعة تقول الصين إنها نشطة في منطقة شينجيانغ في أقصى غرب الصين.





كان من المرجح أن تعزز الزيارة اعتراف الجماعة المتمردة على المسرح الدولي في وقت حساس حتى مع تصاعد العنف في أفغانستان. وكتب المتحدث باسم طالبان محمد نعيم في تغريدة عن زيارة الصين "تمت مناقشة السياسة والاقتصاد والقضايا المتعلقة بأمن البلدين والوضع الحالي لأفغانستان وعملية السلام".





وأضاف نعيم أن المجموعة التي يقودها مفاوض طالبان ونائب زعيمها الملا بردار أخوند، تجتمع أيضا مع المبعوث الصيني الخاص لأفغانستان وأن الزيارة تمت بناء على دعوة من السلطات الصينية.





تدهور الأمن في أفغانستان، التي تشترك الصين معها في حدودها، بسرعة مع سحب الولايات المتحدة قواتها بحلول سبتمبر. شنت حركة طالبان موجة من الهجمات، واستولت على مناطق ومعابر حدودية في جميع أنحاء البلاد بينما لم تحرز محادثات السلام في العاصمة القطرية تقدمًا ملموسًا.



