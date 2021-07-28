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أولمبياد طوكيو.. كوريا الجنوبية تكتسح هندوراس وتتأهل مع نيوزيلندا

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 12:44 م
بوابة الفجر
وكالات
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اكتسح منتخب كوريا الجنوبية نظيره الهندوراسي 6 / 0، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية من مسابقة كرة القدم للرجال بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة طوكيو.

وفي الدقيقة 12 سجل هوانج أوي جو هدف التقدم للمنتخب الكوري من ضربة جزاء، قبل أن يضيف وون دو جي الهدف الثاني بنفس الطريقة في الدقيقة 19 .

وعاد هوانج أوي جو ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وواصل هوانج أوي جو تألقه ليسجل الهدف الثالث له والرابع لفريقه في الدقيقة 52 من ضربة جزاء، قبل أن يسجل كيم ين يا الهدف الخامس في الدقيقة 64، ثم اختتم لي كانج إن مهرجان الأهداف بالهدف السادس في الدقيقة .82

ورفع منتخب كوريا الجنوبية رصيده إلى ست نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد هندوراس عند ثلاث نقاط في المركز الرابع والأخير لتودع المنافسات.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، تأهل منتخب نيوزيلندا لدور الثمانية من المنافسات، بعد تعادله السلبي مع نظيره الروماني.

ورفع منتخب نيوزيلندا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة متفوقا بفارق الأهداف عن المنتخب الروماني صاحب الرصيد ذاته من النقاط في المركز الثالث.

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