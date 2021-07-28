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اجتماع بين "الفاو" ووزارة الري لبحث التعاون بالقليوبية

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 01:44 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
مصطفى الملاح
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قامت الإدارة المركزية للتوجيه المائي بوزارة الري بتنسيق اجتماع بين ممثلي منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" وممثلي وزارتي الري والزراعة على مستوى محافظة القليوبية.

جاء ذلك فى ضوء دراسة سبل التعاون بين وزارة الموارد المائية والري ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو".

وقالت وزارة الموارد المائية والري - في بيان لها - إن الاجتماع شهد حضور المهندس عبداللطيف خالد مستشار الوزارة لمتابعة الري الحديث، مؤكدة أنه تم مناقشة مجالات التعاون المقترحة بينهما.

وأكدت الوزارة أنه عقب الاجتماع تم عمل زيارة حقلية من المهندس السيد نعمان وكيل إدارة التوجيه المائي بشرق الدلتا، وفريق التوجيه المائي بالإدارة العامة للري لمعاينة أحد المساقي المقترح اختيارها.
اجتماع بين "الفاو" ووزارة الري لبحث التعاون بالقليوبية
اجتماع بين "الفاو" ووزارة الري لبحث التعاون بالقليوبية
اجتماع بين "الفاو" ووزارة الري لبحث التعاون بالقليوبية
اجتماع بين "الفاو" ووزارة الري لبحث التعاون بالقليوبية

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وزارة الري القليوبية الفجر الفاو الري والزراعة اجتماع أخبار وزارة الري أخبار اليوم

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